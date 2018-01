Burger King enseña qué es la neutralidad en la red — con el Whopper

Burger King

Burger King quiere venderte Whoppers, pero también darte una lección sobre la neutralidad en la red.

El restaurante de comida rápida publicó un anuncio este miércoles en donde vende la popular hamburguesa a diferentes precios -- y a personas que aparentemente no son actores -- y ajusta el costo según cuánto tiempo los consumidores quieren esperar para comérsela.

Los comensales, claramente, no quieren pagar cinco veces el precio regular de un Whopper para recibirlo de inmediato y tampoco quieren esperar 42 minutos (un número arbitrario) para obtenerlo a su precio regular. De repente se encuentran con un dilema, tanto que algunos optan por arrebatar la hamburguesa de la mano de los trabajadores (quienes sí eran actores).

El anuncio de Burger King va dirigido a enseñar un concepto bastante difícil de explicar: ¿qué es la neutralidad en la red?

Las reglas de la neutralidad en la red se diseñaron para evitar que las proveedoras de Internet no bloqueen o ralenticen el acceso a la red, y que no le cobren a las compañías una tasa para llegar más rápidamente a los consumidores. Sin embargo, la Comisión Federal de Comunicaciones, en un voto dividido 3 a 2 este diciembre, desmanteló las reglas adoptadas por el gobierno del ex presidente Barack Obama.

Reproduciendo: Mira esto: ¿Qué es eso de la neutralidad en la red? Te lo explicamos...

Los que se oponen a la revocación están utilizando distintas estrategias para presionar al gobierno a reinstaurarlas.

Hace una semana los procuradores generales de 22 estados interpusieron una demanda para bloquear la revocación de la neutralidad en la red. Asimismo este miércoles, el gobernador para el estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una orden ejecutiva prohibiéndole a las agencias del gobierno estatal entrar en acuerdos -- después del 1 de marzo -- con las proveedoras de Internet que no estén en favor de los principios de neutralidad en la red. Esto significaría que oficinas, incluyendo las universidades estatales, no pueden renovar sus acuerdos con compañías como Spectrum (Charter Communications), Xfinity (Comcast), y las telefónicas Verizon y AT&T.

Este es el anuncio de Burger King (en inglés).