Dynamite de BTS rompe récord en YouTube

BTS/Captura de pantalla por Corinne Reichert/CNET

BTS, el fenómeno del K-pop, obtuvo la mayor cantidad de vistas en YouTube con el debut del video de "Dynamite", la primera canción en inglés del grupo coreano. En 24 horas, el video de la canción obtuvo un total de 101.1 millones de vistas en la plataforma de video de Google, logrando el récord.

Anteriormente, el récord estaba en manos del grupo de K-pop Blackpink con su canción "How You Like That", que acumuló un total de 86.3 millones de vistas en 24 horas. El tercer lugar lo tiene también BTS con el video de la canción "Boy with Luv", que logró 74.6 millones de vistas en un día.

El grupo coreano había logrado captar 3 millones de visitantes en vivo en el momento del debut del video, el doble de la audiencia del segundo mayor debut de la historia, según la revista Variety.

A BTS le tomará más tiempo romper el récord del video musical más visto en la historia, que actualmente es "Despacito", con 6,900 millones de vistas.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 23 de agosto a las 8:10 p.m. con el nuevo récord de vistas tras 24 horas.

Debajo puedes ver el video de "Dynamite":