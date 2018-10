Brendan Iribe, cofundador de Oculus, se va de Facebook

James Martin/CNET

Facebook ha perdido a otro ejecutivo. Esta vez se trata de Brendan Iribe, un cofundador de Oculus VR y expresidente ejecutivo de la unidad que la gigantesca red social adquirió en 2014 por US$2,000 millones.

El ejecutivo anunció su salida de la compañía por su perfil en Facebook.

La renuncia de Iribe marca el tercer ejecutivo que se va de la compañía en el espacio de un mes. Los cofundadores de Instagram, Kevin Systrom y Mike Krieger, se fueron a finales de septiembre. Los cofundadores de WhatsApp, Brian Acton y Jan Koum, tampoco siguen con Facebook después de irse en junio. Según los medios, todos estos ejecutivos dejaron Facebook a raíz de desacuerdos.

Iribe, por su parte, se ha ido después de una sacudida de puestos en Oculus y la supuesta cancelación del desarrollo de la segunda generación de las gafas Rift, un proyecto que lideraba, según TechCrunch. Una fuente de TechCrunch dijo que Iribe y los ejecutivos de Facebook "tenían perspectivas fundamentalmente diferentes sobre el futuro de Oculus, diferencias que crecieron con el tiempo".

Facebook le confirmó a CNET en Español por email que la compañía aún tiene planes de lanzar una versión futura de las Rift. Nate Mitchell, que lideraba el grupo de Rift y PC con Iribe, seguirá dirigiendo el proyecto, según un portavoz de Facebook.

Iribe fue uno de los primeros inversionistas de la compañía de realidad virtual Oculus VR y ayudó con la campaña de Kickstarter que resultó en el primer prototipo de las gafas Oculus Rift después de recaudar US$2.4 millones en 2012. Palmer Luckey, otro fundador de Oculus, no ha estado en Facebook desde marzo de 2017, semanas después de que un jurado decidió que el joven se robó secretos comerciales y violó un acuerdo de confidencialidad con la compañía ZeniMax.

"Han pasado tantas cosas desde el día en que fundamos Oculus en julio de 2012. Nunca podría haberme imaginado cuánto lograríamos y hasta dónde llegaríamos. Y ahora, después de seis años increíbles, me tengo que ir", dijo Iribe en su perfil agradeciéndole a su equipo y a Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, por creer en el futuro de VR y AR. Iribe dijo que se iba para tomar un reposo y "recargar [baterías], reflexionar y ser más creativo".

En el perfil de Iribe, Zuckerberg respondió:

"Siempre recordaré la primera vez que me mostraste un primer prototipo de Oculus e inmediatamente pensé que eso sería el futuro", escribió Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Facebook, en el perfil de Iribe. "Llegar aquí ha requerido mucho liderazgo. Has ayudado a construir un equipo fuerte y una impresionante línea de productos. Gracias por todo lo que has hecho para traer VR al mundo".

Actualmente Facebook tiene en el mercado las gafas Oculus Go por US$200 y en la primavera lanzará las gafas Oculus Quest por US$400. Según nos dijo el portavoz de Facebook, las gafas Rift -- que se conectan a una PC -- seguirán siendo un dispositivo que contará con la inversión de Facebook y que sabremos más al respeto en 2019.