Nueva filtración masiva expone los datos de 123 millones de hogares en EE.UU.

Una enorme base de datos que contiene información sobre más de 123 millones de hogares estadounidenses fue expuesta sin seguridad alguna en Internet a principios de este año, dijeron investigadores esta semana.

El repositorio de datos basado en la nube fue dejado en línea por la empresa de análisis de marketing Alteryx, exponiendo una amplia gama de detalles personales sobre prácticamente todos los hogares estadounidenses, de acuerdo con los investigadores de seguridad del UpGuard Cyber Risk Team. La filtración expuso a los consumidores a una variedad de actividades nefastas, desde spam hasta robo de identidad, advirtieron los investigadores.

Aunque no se expusieron los nombres, el conjunto de datos incluyó 248 campos de datos diferentes que cubren una amplia variedad de información personal específica, incluyendo dirección, edad, sexo, educación, ocupación y estado civil. Otros campos incluyen información financiera y sobre hipotecas, números de teléfono y número de niños en el hogar.

"Desde direcciones e información de contacto, hasta la propiedad de la hipoteca, historial financiero y análisis muy específicos del comportamiento de compra, los datos expuestos constituyen una visión notablemente invasiva de las vidas de los consumidores estadounidenses", escribieron los investigadores de UpGuard Chris Vickery y Dan O'Sullivan. su análisis.

Una cascada de brechas recientes en bases de datos ha dejado expuesta la seguridad de la información personal de muchísimas personas. Después de que la empresa de monitoreo de crédito Equifax reveló en septiembre que los ciberdelincuentes habían obtenido datos de más de 145 millones de estadounidenses, los legisladores de EE.UU. iniciaron esfuerzos para responsabilizar a esas empresas ante la gente común cuyos datos recopilan con fines de lucro.

La base de datos fue descubierta en octubre en un "cubo" de almacenamiento en la nube S3 Amazon Web Services mal configurado, dijeron los investigadores, lo que permite el acceso a cualquier persona con una cuenta obtener de forma gratuita.

El repositorio contenía conjuntos de datos masivos que pertenecían al socio de Alteryx, Experian, una agencia de informes de crédito al consumidor que compite con Equifax y la Oficina del Censo de EE.UU., dijeron los investigadores. Aparentemente, Alteryx compró los datos de la base de datos de comercialización ConsumerView de Experian, un producto vendido a otras compañías que contiene una combinación de información pública y otros datos personales.

Ni Alteryx ni Experian respondieron a una solicitud de comentarios, pero Alteryx dijo que la base de datos había sido protegida y restó importancia a la gravedad de la fuga en una declaración a la revista Forbes.

"Específicamente, este archivo contenía datos de marketing, incluida información agregada y desidentificada basada en modelos y estimaciones proporcionadas por un proveedor de contenido de terceros, y se puso a disposición de nuestros clientes que compraron y usaron estos datos para fines analíticos", dijo Alteryx a la revista. "La información en el archivo no representa un riesgo de robo de identidad para ningún consumidor".

Experian dijo algo similar en respuesta a la pregunta de Forbes sobre la filtración.

"Este es un problema de Alteryx y no involucra ningún sistema de Experian", dijo un portavoz. "Alteryx ya ha confirmado con usted que los datos en cuestión no contenían nombres de ninguna persona, ni ninguna otra información de identificación personal, y no representa ningún riesgo de robo de identidad para ningún consumidor. Alteryx ha asegurado que el problema se corrigió de inmediato".

Los investigadores de UpGuard no concuerdan con esa evaluación.

"Los datos expuestos en este segmento serían de un valor incalculable para los mercadólogos, spammers y ladrones de identidad inescrupulosos, para quienes esta información sería en gran medida confiable y, lo que es más importante, variada", dijeron los investigadores. "Con una gran base de datos de posibles víctimas para realizar encuestas, con detalles tales como la 'propiedad hipotecaria' revelada, una pregunta común de verificación de seguridad, el precio podría ser mucho más alto que la mera publicidad mala".