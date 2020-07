Brave New World: La nueva serie de ciencia ficción de Peacock no destaca

Steve Schofield/Peacock

Brave New World es la nueva serie original que estrena el también nuevo servicio de streaming Peacock este 15 de julio. La serie está basada en el libro de Aldous Huxley Un mundo feliz.

Brave New World nos presenta New London, un lugar en el que todo el mundo es feliz y que está diseñado entorno a tres reglas: nada de privacidad, nada de monogamia, nada de familia. La sociedad en New London está dividida entre alfas (encargados de mandar), betas (encargados del placer, sobre todo de los alfas y mayoritariamente mujeres), gamas (encargados de servir), deltas y épsilon (los que tienen que realizar las tareas más tediosas y pesadas).

Todo el mundo en New London está conectado mediante una lentilla que le permite ver la clase de cualquier otra persona y, a la vez, le permite conectarse y espiar aquello que está viviendo cualquier otro ciudadano. Parte de la gracia de este lugar utópico es que el sexo ha dejado de ser un tabú y los humanos se entregan a largas sesiones hedonistas. Otra de las características de New London, y la clave para conseguir esa felicidad y satisfacción de todos sus habitantes, es soma. Se trata de una droga que restablece los niveles químicos de los humanos para preservar esa sensación de complacencia permanente en la que viven.

Peacock

La premisa de Brave New World es sin duda interesante y el presupuesto y esmero con el que se ha elaborado esta serie aún más: desde el diseño de un vestuario futurista en tonos neutros y líneas noventeras, al rodaje en la Ciutat de les Arts i les Ciències de Valencia (un lugar donde también se filmó la tercera temporada de Westworld) o la elaboración de una banda sonora que casi obliga a ser escuchada por separado (en ella se encuentran temas como "Happiness" de Goldfrapp, "Fake Plastic Trees" de Radiohead o "Perfect Day" de Lou Reed).

El reparto está lleno de caras que te van a sonar de algo pero que ni así logran reunir el carisma necesario. Alden Ehrenreich, el Han Solo que no nos convenció en Solo: A Star Wars Story, es aquí un habitante de Savage Lands, una especie de parque temático donde se vive un poco como lo hacemos ahora. Jessica Brown Findlay, la hermana de Downton Abbey que desapareció dramáticamente tras la temporada 3 de la serie de época británica, interpreta a una beta-más frustrada por no ser una alfa. Y Harry Lloyd, el hermano irritante de la Khaleesi que tanto te alegró que Khal Drogo se cargara en Game of Thrones, es aquí un alfa-más igual de irritante. Y luego está Demi Moore; a ella carisma no le falta, pero la veterana actriz tiene un papel que apenas le da ocasión de desarrollo.

Peacock

La serie trata de hacer un comentario sobre temas que ya eran relevantes en la década de los 30 del siglo pasado, cuando se publicó Un mundo feliz, y aún lo son más hoy en día. Como la absoluta falta de privacidad a causa de la tecnología, la idea de aquello que hace a los humanos felices, el libre albedrío, la salud mental y la extraña alquimia de la atracción física y el amor. Y básicamente apunta a las singularidades, defectos y características difíciles de definir que hacen de un humano un humano.

Uno de los mayores problemas de Brave New World es que su premisa resulta hoy en día menos utópica aun que durante la publicación del libro de Huxley. Vivimos obsesionados por tratar de preservar los ápices de privacidad que el mundo conectado nos concede. Somos más conscientes que nunca del complejo equilibrio en el que nos encontramos a diario para hallar satisfacción en aquello que hacemos. Rechazamos la brecha social y falta de ecuanimidad o división de clases. Reconozco que la idea de una sociedad donde las pandemias han sido completamente erradicadas pueda sonar idónea ahora mismo, pero ese es básicamente el único atractivo que de entrada le pude encontrar al mundo de Brave New World.

Más allá de la coyuntura del momento concreto en el que nos encontramos, Brave New World se queda en buenas intenciones y no se destaca dentro de la gran oferta actual de contenido audiovisual. La serie te recordará a muchos otros dramas televisivos recientes, sin incluir la singularidad de ninguno de ellos. Verás en ella parques temáticos con aires de Westworld, moralejas sobre los peligros de estar permanentemente conectados con vises de Black Mirror y un sinfín de secuencias de sexo y orgías con más de un ingrediente en común con el estilo de las Wachowski en Sense8 o The Matrix Reloaded, pero sin su sensibilidad.

Los nueve episodios de la primera temporada de Brave New World estarán disponibles este 15 de julio con el lanzamiento de Peacock en Estados Unidos. Brave New World formará parte del contenido Premium de esta plataforma. Peacock Premium estará disponible por US$4.99 mensuales con anuncios y US$9.99 sin anuncios. La versión con anuncios está disponible de forma gratuita para los suscriptores de Xfinity X1, Xfinity Flex y Cox Contour.