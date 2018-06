El partido entre las selecciones de Brasil y México se realizará el lunes, 2 de julio, en el Estadio Samara Arena, en Samara, a las 6 p.m. hora local, que equivale a las 10 a.m. hora del Este de Estados Unidos / 7 a.m. hora del Pacífico.

¿Cómo llegó Brasil hasta aquí?

Como suele suceder con la Canarinha, han ido de menos a más. Se confiaron contra Suiza después de ir arriba en el marcador y empataron 1-1.

Luego sufrieron contra Costa Rica, pero en el tiempo de descuento, cuando todo apremiaba, la calidad de Neymar Jr. y Philippe Coutinho se impuso. El 2-0 contra los centroamericanos tuvo un efecto de desahogo, incluido llanto de Neymar en la cancha.

La estrella del PSG aún no está completamente enchufado. Después de su lesión, le ha costado retomar el ritmo, pero es una buena noticia para los fanáticos del pentacampeón que Neymar siga acumulando minutos en competencia.

Lo que mantiene a Brasil como favorito es su pegada. Contra Serbia, un partido en el que se jugaban la clasificación, aparecieron Paulinho y Thiago Silva. Un volante de primera línea y un defensa. Esa versatilidad de cara algo es lo que convierte al equipo de Tité en uno de los grandes favoritos para llegar a la final.

¿Cómo pasó México a octavos?

Todo era vinos y rosas hasta el tercer partido.

El Tri, que llegó muy criticado por sus partidos previos, en los que Juan Carlos Osorio rotaba para no dar pistas sobre su once mundialista, debutó con una gran victoria ante Alemania por 1-0.

No fueron los tres puntos lo que sorprendió a los fanáticos y especialistas, sino el despliegue de juego ofensivo que demostró la selección norteamericana. Solo la falta de definición impidió una goleada mayor.

Contra Corea del Sur (2-1) refrendó el juego rápido, que se apoya en los laterales y explota las cualidades de Carlos Vela, Hirving Lozano y Javier "Chicharito" Hernández. Estos dos últimos, como en el primer partido contra los germanos, generaron un gol exquisito.

Sin embargo, en ese juego mostró ciertas dificultades para defender cuando en enfrenta a jugadores muy rápidos e inteligentes, como Son Heung-Min, autor del descuento por Corea.

La línea de cuatro, formada por Edson Álvarez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Jesús Gallardo, que tuvo sus problemas contra Corea repitió contra Suecia y el resultado fue desastrozo. Un gol frente a Guillermo Ochoa, un penal y un autogol. Todo ocurrió en esa área que debe ser protegida por estos escuderos. El 3-0 no elimina lo bueno que hizo El Tri en sus dos primeras presentaciones, pero deja dudas de cara a su próximo rival, que es mucho más que los suecos, coreanos y germanos.

Cómo verlo por TV en Estados Unidos

El partido será transmitido por televisión en EE.UU. a través de las cadenas Telemundo y Fox, en español e inglés, respectivamente.

Fox no ha dado a conocer cuál canal de la cadena, si Fox o FS1, dará el partido por TV. Pero mantiene que podrá verse en streaming en vivo a través de FoxSports.com y de la app de Fox Sports. No olvides que el app de Fox Sports requiere que tu proveedor de cable esté integrado con la plataforma de la cadena Fox para darte acceso a la señal. Lo puedes comprobar en esta página Web.

La cadena Telemundo emitirá el partido por el canal Telemundo y, simultáneamente, podrá verse en streaming por TelemundoDeportes.com y a través de las apps de Telemundo Deportes en Vivo y de NBC Sports.

Es importante tener en cuenta que desde el pasado 25 de junio, la cadena Telemundo bloqueó el acceso gratis a los partidos de la Copa del Mundo en el app de Telemundo Deportes en Vivo. Así que resulta necesario tener una suscripción vigente de TV o cable que incluya los canales Telemundo y Universo en el paquete de canales para ver el resto de los partidos.

Aquí te contamos los pasos que debes cumplir para autentificar tu cuenta en las apps de Telemundo:

Consigue una suscripción de cable, satélite o TV digital en tu área y asegúrate de que los canales Telemundo y Universo estén en su paquete de canales. Existen más de 15 proveedores de servicios que transmiten los canales Telemundo y Universo en Estados Unidos. Descarga el app de Telemundo Deportes en Vivo en tu computadora o dispositivo portátil. Una vez que ubicaste tu proveedor de cable, regístrate en su página Web como usuario, para lo que deberás crear un nombre de usuario y una contraseña. Una vez que accedas en la app de Telemundo Deportes en Vivo para ver el juego en vivo, la aplicación te pedirá que ingreses tu nombre de usuario y contraseña en el proveedor de cable que usas. Con eso es suficiente para autentificar tu cuenta. Si tienes alguna duda, puedes consultar la página de preguntas frecuentes de la cadena Telemundo Deportes.

En México, los canales Televisa y TV Azteca tienen los derechos de transmitir en señal abierta 30 de los partidos de Rusia 2018. En el caso de televisión paga, Sky puede emitir 34 encuentros y TDN 10 partidos.

En España, la cadena Mediaset es la encargada de emitir en señal abierta los 64 partidos de la Copa del Mundo, a través de los canales Telecinco y Cuatro.

Cómo verlo en 'streaming'

Si quieres una guía completa en inglés con todos los canales y horarios en Estados Unidos, visita nuestro sitio hermano CBSSports.com.

YouTube TV

YouTube TV está disponible en varios mercados metropolitanos de EE.UU. Cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo.

Una suscripción a Fubo Premier cuesta US$20 por el primer mes y US$45 por mes posteriormente e incluye Fox, FS1, Telemundo y NBC Universo. Haz clic aquípara ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

DirectTV Now

El servicio más barato de DirectTV Now cuesta US$35 al mes e incluye el paquete Live a Little con Fox, FS1 y Telemundo. Tendrías que pagar US$60 al mes por el plan Go Big para obtener NBC Universo. Haz clic aquí para ver la disponibilidad en tu área.

PlayStation Vue

El plan Access de PlayStation Vue cuesta US$40 e incluye Fox, FS1 y Telemundo, pero para ver NBC Universo necesitas el paquete de Español por US$5 más al mes. El menú de canales varía por región, así que revisa la página de los planes de PlayStation Vue.

Hulu with Live TV

Hulu with Live TV cuesta US$40 al mes e incluye Fox, FS1 y Telemundo, mas no NBC Universo. Revisa aquí qué canales en vivo ofrece Hulu en tu área.

Sling TV

El plan Blue de Sling TV cuesta US$25 al mes e incluye Fox y FS1, pero ni el plan Blue ni Orange incluye Telemundo, pero el paquete Best of Spanish TV incluye NBC Universo (entre otros canales) por US$10 más al mes. Haz clic aquí para ver si puedes ver Fox en vivo en tu zona.

