Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencuentran en divertida –e incómoda– reunión

View this post on Instagram

New! Jennifer Aniston & Brad Pitt's scene as Linda Barrett & Brad Hamilton on #FastTimesLive movie table read. Honestly, I wasn't ready to watch this in 2020 😂❤ #jenniferaniston #bradpitt #scene #fasttimesatridgemonthigh #movie #80s #iconic #film #lindabarrett #bradhamilton #jen #aniston #content #fanistons #faniston #fanistonsareproud #juliaroberts #matthewmcconahay #morganfreeman #shialabeouf