BQ

La empresa española BQ ha lanzado dos nuevos teléfonos económicos para la gama de entrada. Se trata de los BQ Aquaris VS y VS Plus, dos teléfonos con pantalla de 5.2 pulgadas y 5.5 pulgadas respectivamente que tienen varias diferencias entre sí.

Por un lado el Aquaris VS Plus es el más caro y grande de los dos, con un precio inicial de 219.90 euros. Incorpora un procesador Snapdragon 430 y 64GB+4GB de RAM y batería de 3,400mAh; no incluye el cargador en la caja y tiene carga rápida Quick Charge 3.0. Este dispositivo es ligeramente inferior al Aquaris V Plus, lanzado por la empresa el año pasado.

El BQ Aquaris VS, por su parte, mantiene el mismo procesador y viene en versiones de 32GB+3GB de RAM y 64GB + 4GB de RAM, tiene 3,100mAh de batería, tampoco incluye el cargador en la caja y tiene la misma carga rápida. Su precio es de 179.90 euros y es ligeramente inferior al BQ Aquaris V.

BQ

Comparten características como su cámara principal de 12 megapixeles con apertura f/2.0 con Flash dual, la frontal de 8 megapixeles con flash, el sensor de huellas dactilar y el color en el que se venden, blanco-dorado. Ambos se actualizarán a Android 8.0 Oreo pronto.

La empresa ha puesto el Aquaris VS a la venta hoy, mientras que el VS Plus saldrá el 16 de febrero. Solo podrán comprarse a través de su tienda en línea y en los Espacios BQ.

Hasta septiembre de 2017 BQ era la tercera marca más vendida de España, solo superada por Samsung y Huawei, según datos de Kantarworldpanel. Después de la irrupción de Xiaomi en el país, esto podría cambiar súbitamente, sobre todo porque la empresa china en diciembre gracias a sus múltiples ofertas colgó el cartel de "vendido", para la mayoría de teléfonos que trajo al país, entre ellos el Xiaomi Mi A1 o el Xiaomi Mi Mix 2.

BQ no tiene teléfonos con cámara dual o que resalten por su pantalla infinita como el Honor 9 Lite que acaba de lanzar la subempresa de Huawei, así que la compañía parece tener que enfrentarse a una dura competencia en los próximos meses para mantener ese lugar de preferencia de los usuarios locales.