El botón de Google Assistant llegará a celulares de LG, Nokia, Xiaomi

Google te deja convocar a su asistente virtual Assistant con tan solo apretar un botón. Ahora la gigante de las búsquedas quiere llevar ese botón dedicado a varios teléfonos nuevos, según anunció la empresa en Mobile World Congress 2019 en Barcelona.

La asistente digital Google Assistant es similar a Siri de Apple y Alexa de Amazon. Te puede leer las noticias de la mañana, ayudarte a revisar tus planes de viaje o a apagar las luces de tu casa. Claro, le puedes preguntar la hora y el clima y que reproduzca tu música favorita.

Los teléfonos a los que llegará el botón dedicado son:

El botón también llegará a los teléfonos nuevos de empresas como TCL y Vivo, incluyendo el V15 Pro, según Google.

Gracias a estos acuerdos, Google espera que 100 millones de dispositivos lleguen con el botón dedicado de Assistant.

"Estamos intentando hacer que Assistant se sienta realmente como parte del teléfono, en lugar de solo un app", dijo Scott Huffman, líder de ingeniería de Assistant en entrevista.

Si aprietas el botón una vez, convoca a Assistant, la cual puedes controlar con la voz. Si aprietas dos veces, te muestra información básica del día como el clima, tu calendario y otra información basada en cosas que has buscado recientemente con Assistant. Si aprietas el botón y no lo sueltas, activa una función tipo walkie talkie para búsquedas más extensas o para dictar un email, por ejemplo.

Para Google, hacer disponible la Assistant para todo mundo es fundamental en un momento en que cada vez más gente hace sus búsquedas en el teléfono y menos directamente en la página de inicio de Google. El año pasado, la gigante de tecnología dijo que Assistant estaba presente en 1,000 millones de dispositivos, la gran mayoría con el sistema operativo Android.

Google integró por primera vez el botón de Assistant en el teléfono LG G7 ThinQ el año pasado. El celular insignia más reciente de Google, el Pixel 3, puede convocar a la asistente digital con solo apretarlo de los lados. Los teléfonos de Samsung, por otra parte, tienen un botón que convoca a la asistente de la propia firma coreana, Bixby (la cual, por cierto, ya funciona en español).

