Los Bose Sleepbuds 2 se renuevan y dejan atrás la pesadilla de su batería

Agrandar Imagen Bose

Los fan de los Sleepbuds de Bose se regocijan porque sus audífonos para dormir favoritos están de vuelta con un modelo de nueva generación que presume un "enmascaramiento de ruido demostrablemente mejor", según la compañía. Asimismo, llega con nuevas categorías de contenido para combatir tu incapacidad de relajación. Los llegan el 6 de cotubre por US$249, el mimso precio de los Sleepbuds originales, que fueron descontinuados el año pasado tras meses de quejas de clientes por problemas con la batería.

Aunque los pequeñitos Sleepbuds 2 se parecen a su predecesor, combinan un nuevo diseño acústico y electrónico junto con una nueva carcasa y puntas. Bose se deshizo de su batería de plata y zinc de vanguardia que causó tantos problemas para poner una batería de híbrida de níquel convencional que no ofrece tanta duración (10 horas en lugar de 16), pero que debe ser más confiable. Bose dice que el diseño del estuche de carga también ha mejorado.

Al igual que los originales, los nuevos Sleepbuds no reproducen música ni te permiten atender llamadas. Simplemente te presentan diversas formas de ruido blanco relajante para enmascarar los sonidos ambientales, como el ruido de la calle. También te permiten configurar una alarma de despertador matutina que no molestará a tu compañero de cama. Si bien no ofrecen cancelación activa de ruido, su sello hermético reduce pasivamente el ruido ambiental.

Su diseño pequeño te permite dormir cómodamente con ellos en los oídos, incluso de lado. Algunas personas con sueño ligero —incluso un miembro del personal de CNET— los encuentran indispensables y entraron en pánico cuando Bose descontinuó el modelo original.

Agrandar Imagen Bose

Los Sleepbuds 2 tienen una ampliada biblioteca de contenido, con tres categorías de sonidos, que incluyen 14 pistas con enmascaramiento de ruido, 15 "Naturescapes" (escapes naturales) y 10 "Tranquilities". Se pueden almacenar hasta 10 pistas en los botones (una aplicación para iOS y Android te permite transferir pistas de forma inalámbrica a los botones). Los Sleepbuds 2 son resistentes al agua IPX4, lo que significa que son a prueba de salpicaduras.

Espero probar los Sleepbuds 2 y tengo especial curiosidad por saber si son más cómodos de usar que sus predecesores. Este puede ser un producto de nicho en comparación con los audífonos inalámbricos verdaderos estándar —Bose finalmente lanzará sus nuevos audífonos QuietComfort con cancelación de ruido a finales de mes—, pero si tienes el sueño ligero o para quienes viven con un durmiente ruidoso, pueden cambiarte la vida.