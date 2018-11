Sarah Tew/CNET

¡Amigos! ¿Necesitan algo de ayuda con sus compras navideñas? Normalmente les comparto información sobre audífonos buenos y súper baratos, pero cuando encuentro un buen precio en un dispositivo de alta gama es mi deber también compartirla.

Por un tiempo limitado, y hasta agotar existencias, QVC –la cadena de compras por televisión– tiene a la venta los audífonos Bose QuietComfort 25 con cancelación de ruido por US$119.98 si usas el código de promoción FIVE4U. Ese código funciona solo para clientes nuevos de QVC; si no es así, pagarás US$124.98. De todos modos, no he visto precios más baratos que estos. (Regularmente los QuietComfort 25 cuestan US$229 en Amazon).

Si nunca has usado audífonos que tienen capacidades para la cancelación de ruido, prepárate para disfrutar de este regalo. En los trenes y aviones, el rugido del motor se reduce a un zumbido casi nulo.

Y la implementación aquí se hizo de la mejor manera posible. Según nuestros expertos, "el modelo QuietComfort 25 toma los auriculares de cancelación de ruido ya estelares de Bose y los eleva a nuevas alturas".

Estos son audífonos con cable, lo que significa que necesitarás uno de esos aparatos para conectar a un puerto USB-C. Pero también puedes desconectar y agregarle un adaptador Bluetooth, convirtiendo efectivamente el QC25 en los QuietComfort 35 que ya son inalámbricos. Hay varios adaptadores de este tipo disponibles como este por US$46. Incluso con ese gasto adicional, está muy por debajo del precio de los QC35 (US$349).

Si siempre has soñado en regalarle a tus oídos un par de audífonos Bose, pero no has tenido los US$200 a US$350 que cuestan, esta es tu oportunidad para conseguir un descuento bastante bueno.

