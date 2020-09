Los Bose Frames se renuevan en 2020: Gafas de sol con audio a la venta por US$250

Agrandar Imagen Bose

En 2018, Bose presentó dos nuevos modelos de gafas de sol con audio, los cuales tenían pequeñas bocinas en cada marco que sonaban decentemente para ser una gafas de sol y no unos audífonos. Ahora, la compañía ha refinado el concepto, agregando , incluyendo una nueva versión deportiva, los Tempo, que ofrecen un marco más ligero con controles más grandes y que, según Bose, son altamente duraderos. Todos los nuevos modelos de Frames están disponibles ya por US$250. Es decir, US$50 más que los modelos originales, Alto y Rondo Frames.

Los nuevos Tenor y Soprano están más en la misma línea que los modelos originales, pero Bose dice que sus ingenieros incrementaron la respuesta de graves y tienen un peso más uniforme con un diseño mejorado, lo que los hace más cómodos de usar. Los Tenor y Soprano tienen controles de 16 mm y brindan 5.5 horas de duración de batería con una sola carga a través del mismo cargador de pogo-pin que venía con los Frames originales.

Los Tempo tienen controles de 22mm y ofrecen 8 horas de duración de batería. Bose dice que los Tempo suenan "más profundos y más fuerte —lo suficientemente fuerte para andar en bici a 25 mph— y seguir escuchando el tráfico, las advertencias, compañeros de entrenamiento o coequiperos". Son resistentes al sudor, a la intemperie, a los arañazos y a los golpes, se cargan con un cable USB-C estándar e incluyen tres almohadillas para la nariz de diferentes formas. Además, caben debajo de la mayoría de los cascos protectores, asegura la empresa.

Al ser igual el precio, no veo por qué no comprarías unos Tempo: tienen mejor sonido, mejor duración de batería, carga USB-C. ¿Por qué no? Supongo que habrá gente que prefiere el estilo sobre el rendimiento.

Bose dice que los modelos nuevos ofrecen un rendimiento mejorado para realizar llamadas. El sistema de un micrófono ha sido reemplazado por un conjunto de micrófonos dobles que "protege lo que dices del viento, el ruido y otras conversaciones cercanas". Supuestamente, las actualizaciones de hardware y software también ayudarán a los asistentes virtuales como Siri y Google Assistant a entenderte mejor.

Controlas el volumen deslizando el dedo hacia adelante y hacia atrás en la sien derecha y hay un nuevo ecualizador de volumen optimizado que, según Bose, reduce la distorsión a volúmenes más altos y agrega textura a la música con volumen más bajo.

Los tres nuevos Frames ofrecerán opciones de lentes adicionales disponibles (a un costo adicional) más allá de las micas polarizadas de serie incluidas en las gafas. Los lentes Tempo opcionales incluyen naranja carretera, azul sendero y amarillo crepúsculo. El azul de espejo y el plateado son opciones para los Tenor, y podrás elegir entre dorado y púrpura para los Soprano. Asimismo, podrás colocar micas con graduación de minoristas externos.

Los Frames originales eran un poco grandes para mi cara —incluso el modelo Rondo, más pequeño—, pero por lo demás pensé que eran un gran concepto y, a menudo, los usé corriendo en vez de audífonos inalámbricos. Me sorprendió su sonido respetable y el hecho de que no filtraban mucho sonido, por lo que la gente no podía escuchar lo que estabas oyendo a menos que estuvieran demasiado cerca de ti. Y dado que tus orejas están expuestas, puedes escuchar lo que dice la gente y tener conversaciones fácilmente, incluso cuando, por ejemplo, estás oyendo algún evento deportivo a través de las propias gafas.

Ya habrá tiempo de hacer un análisis completo de los nuevos Frames, pero es seguro asumir que los nuevos Frames serán las mejores gafas con audio en el mercado. La pregunta más importante es: ¿Qué tan mejores son con respecto de los modelos anteriores?