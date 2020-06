Bose cierra su programa de realidad aumentada: reporte

Shara Tibken/CNET

Bose, la firma de audio, cerrará su programa de realidad aumentada, según un informe del sitio Protocol. Varios empleados clave de la división han abandonado la empresa, según el reporte, y Bose ha notificado a sus socios que los apps dejarán de funcionar en las próximas semanas.

"La realidad aumentada de Bose no se convirtió en lo que imaginamos", dijo un representante de Bose a Protocol. "No es la primera vez que nuestra tecnología no pudo comercializarse como estaba planeado, pero sus componentes serán utilizados para ayudar a los dueños de un [producto] Bose en una forma diferente".

Bose se diferenció en la industria de la realidad aumentada por su enfoque en el audio, en lugar de sobreimponer imágenes en el mundo real. La empresa ofrecía información en audio como las instrucciones para llegar a un lugar o para hacer un ejercicio, compatibles con unos audífonos, y también creó gafas con bocinas que podían describir monumentos y ayudar al usuario a aprender nuevos idiomas.

Representantes de Bose no respondieron a una solicitud de comentario.

El vicepresidente principal de Bose, John Gordon, que había apoyado intensamente la iniciativa de realidad aumentada de la empresa, abandonó el cargo el año pasado, y la mayoría de los empleados que trabajaban en realidad aumentada dejaron la empresa o fueron despedidos en la primavera, según le dijo una persona familiarizada con el asunto a Protocol. Según el reporte, la empresa le ha dicho a los desarrolladores en los últimos días que las apps de Bose AR dejarán de funcionar pronto.

En enero, Bose dijo que cerraría sus tiendas en Norteamérica, Europa, Australia y Japón debido al "cambio dramático a las compras en línea". La empresa también sustituyó discretamente a su presidente ejecutivo, Phil Hess, el año pasado.