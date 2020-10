Borat 2 se estrena el 23 de octubre en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Filmada casi en secreto y sin conocimiento de los medios, la película Borat 2 con Sacha Baron Cohen se estrenará el 23 de octubre de 2020 directamente en Amazon Prime Video en más de 240 países. La plataforma hizo el anuncio y también compartió el tráiler de la comedia.

El título original de la secuela, dirigida por Jason Woliner, es kilométrico: Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan (algo así como Película subsecuente de Borat: Entrega de un soborno prodigioso al régimen americano para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán).

El filme es un falso documental que recrea nuevas andanzas en Estados Unidos del ficticio periodista televisivo de Kazajistán, Borat Sagdiyeb (Baron Cohen). El filme mezcla ficción con escenas documentales en las que el personaje de Borat interactúa con gente real.

En este sentido, la película mantiene el mismo tono subversivo y de falso documental de la Borat (2006). El personaje fue creado por Baron Cohen para el programa televisivo británico Da Ali G Show (2000-2004).

Borat 2 se estrena el 23 de octubre de 2020 en Amazon Prime Video.