Da igual si (crees que) no te gusta la música de Queen. Es lo mismo si en realidad odias los musicales. Olvida el escepticismo que sientes por el hecho de que Fox despidiera al director de Bohemian Rhapsody, Bryan Singer, durante el rodaje de la película por las repetidas ausencias de él. Lo mejor es que vayas a ver este título sin una pizca de cinismo.

Estoy escribiendo esta crítica mientras canturreo la letra de "Radio Ga Ga". Hace ya más de una semana que vi Bohemian Rhapsody y no me he podido quitar su música de la cabeza. Y eso que estaba convencida de que en realidad Queen no me gustaba. Esta película musical se centra en la figura del cantante de la banda inglesa, Freddie Mercury, y nos cuenta los orígenes del grupo en Londres en 1970 hasta la celebración del concierto benéfico Live Aid en 1985 que se convirtió en una actuación icónica.

Rami Malek, Elliot de Mr. Robot como no te lo habías podido imaginar antes, luce dientes postizos y ropa ceñida para ponerse en la piel de Mercury. Y si bien es cierto que, la primera vez que lo veas en la pantalla, no podrás evitar pensar que a pesar de lo mucho que se parece a Freddie, no es Freddie. Para cuando la película termina y aparecen imágenes reales de la banda a ritmo de "Don't Stop Me Now", Malek te va a parecer más real que el Freddie Mercury de verdad.

Bohemian Rhapsody explora la búsqueda constante de identidad de Freddie Mercury, que de hecho no nació en Londres sino en Zanzíbar en el seno de una familia india y parsi. Su nombre de nacimiento es Farrokh Bulsara, pero el músico acabaría cambiándolo primero por Freddie Bolsara y después por el definitivo Freddie Mercury. Casi parece que en un intento continuo por encajar en el Reino Unido y camuflar sus orígenes.

No es lo único que intentó camuflar Mercury. Bohemian Rhapsody trata de explicarnos la forma progresiva y casi contrariada con la que el músico aceptó su homosexualidad. Mary Austin (Lucy Boynton), con quien Mercury tuvo una relación sentimental durante años y a quien dedicó la canción "Love of My Live", tiene un papel destacado en la película. También hasta cierto punto el último compañero sentimental del cantante, Jim Hutton, que se despide de Freddie la primera vez que lo conoce en Bohemian con un: "Tú también me gustas, Freddie. Ven a buscarme cuando decidas que te gustas a ti mismo".

"Ser humano es un estado que requiere un poco de anestesia", explicará Mercury en otro momento de la película, tratando de justificar su uso de sustancias estupefacientes.

Pero más allá de los demonios internos de Mercury, Bohemian es sobre todo una película musical sobre música. Y sobre cómo no sólo Mercury, sino también el resto de componentes de la banda consiguieron hacer de Queen un grupo que cambió la escena musical. Con títulos experimentales como "Bohemian Rhapsody", demasiado larga para poder convertirse en el single de su álbum y por el que la banda tuvo que luchar para conseguir que pusieran en la radio. O con la composición de temas como "We Will Rock You" para incentivar al público asistente en sus multitudinarios conciertos a participar y formar parte de la música.

"Queen son cuatro inadaptados sociales (misfits) que no están hechos el uno para el otro y tocan para otros inadaptados sociales", dice Mercury durante un momento de la película tratando de destilar el espíritu de la banda. Bohemian Rhapsody consigue representar ese espíritu.

Además de la música, una de las mejores bazas de este título es su look setentero y ochentero, con Freddie Mercury luciendo jeans altos de cintura, camiseta de tirantes blanca y apretada y cinturón con tachuelas. O alguna pieza de cuerpo entero y lycra que sólo alguien como él podría llevar con convicción y estilo.

Un título perfecto para el público no familiarizado con la música de esta banda o que, como yo, tenía ciertos prejuicios acerca de esa música y podrá así redescubrir a sus creadores. Y, por supuesto, para los fans de Queen de siempre.

Las canciones de Bohemian Rhapsody

Puedes escuchar la banda sonora completa de la película aquí. Y te garantizamos que vas a querer hacerlo, sobre todo después de ver la película. Estos son los temas de Bohemian Rhapsody:

Bohemian Rhapsody se estrena en España el 31 de octubre. En Estados Unidos y México la película se podrá ver en cines a partir del 2 de noviembre.

