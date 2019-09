JBL Link Music y Link Portable: nuevas alternativas a Google Home

Harman

Link Music y Link Portable

Si no estás familiarizado con la línea de bocinas inteligentes JBL de Link, deberías estarlo: básicamente son bocinas con Google Assistant que ofrecen una mejor calidad de sonido en una gama más amplia de rangos de precios y formas que muchas de las bocinas Home de Google. Con ese fin, Link Music parece una versión un poco más asequible de la JBL Link 10 de US$150, una bocina que nos gustó mucho cuando la analizamos el año pasado. A partir de US$100, está completamente cargada con soporte para Chromecast, AirPlay 2, Wi-Fi y Bluetooth, junto con control de voz a través de Google Assistant.

La Link Portable, que se parece un poco a la HomePod de Apple, tiene todas las mismas funciones que la Link Music pero agrega IPX7 con resistencia al agua y una batería que dura 8 horas, así como un diseño más compacto y un precio más elevado (US$150).

Las dos nuevas bocinas Link estarán disponibles más adelante en el otoño de 2019.

Pulse 4

JBL

JBL también ha presentado una nueva versión de su JBL Pulse: una bocina Bluetooth impermeable optimizada para piscinas o jacuzzis que se asemeja a una lámpara de lava. La compañía dice que el nuevo modelo, el Pulse 4, tiene más luces LED y puede producir su espectáculo de luces con o sin música. También agrega carga USB-C.

De lo contrario, es similar a su predecesora, la JBL Pulse 3. Como tal, puede conectarse simultáneamente a dos teléfonos o tabletas, por lo que tú y tu cuate pueden turnarse para controlar las canciones, y tiene una clasificación de hasta 12 horas de tiempo de reproducción. La Pulse 4 costará US$200 y está programada para enviarse en octubre en EE.UU.