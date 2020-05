Las mejores bocinas de 2020 para trabajar desde casa

Las bocinas y micrófonos de tu laptop o dispositivo móvil no son terribles (con lo que quiero decir que se pueden usar) pero ahora, en medio de una pandemia y con tanta gente teletrabajando y haciendo reuniones virtuales, necesitamos mejores experiencias auditivas. Una opción es comprar unos audífonos que sirvan para hacer llamadas. Pero la otra es comprar una bocina diseñada expresamente para hacer llamadas. Porque esos tipos de bocinas no tienen tantos bajos y se centran en las voces. No son ideales para reproducir música o ser la fuente de audio cuando ves una película.

He probado todos los modelos que incluimos a continuación. Ten en cuenta que todas las que tienen conexión USB funcionan con Mac y PC. Pero los modelos Bluetooth también pueden funcionar con teléfonos y tabletas.

David Carnoy/CNET Anker lanzó una nueva bocina inalámbrica a principios de año con gran rendimiento por su precio. Tiene seis micrófonos colocados en una superficie de 360 grados. Se puede conectar a tu computadora con un USB-C y también se conecta de forma fácil por Bluetooth. Tiene una batería integrada de 6,700mAh.

Jabra La Jabra Speak 510, que lleva varios años en el mercado, se puede conectar directamente a la computadora con un cable USB o sin cables vía Bluetooth. Jabra dice que la bocina es ideal para habitaciones pequeñas con cobertura para 4 personas. Tiene un micrófono omnidireccional de 360 grados y hasta 15 horas de batería.

David Carnoy/CNET Con la Jabra Speak 710 notarás la mejora en cuanto a la calidad del micro respecto a la Speak 510. Si quieres rendimiento impecable en una bocina para el consumidor final, la 710 es lo que estás buscando. Jabra dice que es ideal para hasta seis personas en una sala de conferencias.

David Carnoy/CNET La eMeet M0 es una bocina compacta que se conecta por USB usando cables USB-A o USB-C incluidos en la caja. No hay opción sin cables. Tiene cuatro micrófonos, además de tecnología de cancelación de eco y reducción de ruido.

Amazon Si no te puedes permitir la Jabra Speak 710 y buscas una bocina compacta y más "profesional", considera la eMeet M2. Cuesta menos de US$200. Reproduce el sonido más fuerte de lo que podrías pensar teniendo en cuenta su tamaño. Está equipada con cuatro micrófonos y tecnología de cancelación de eco y reducción de ruido.

Sarah Tew/CNET La Pioneer Rayz Rally se llevará bien con tu teléfono iPhone. La pequeña bocina cabe en un bolsillo y lleva un cable Lightning integrado, de modo que se conecta directamente con tu dispositivo iOS. No está en la misma clase que las otras bocinas de esta lista en términos de calidad de sonido y rendimiento del micrófono, pero sí que le da un mayor volumen a las bocinas de tu teléfono.