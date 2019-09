Sonos Move: la nueva bocina de Sonos le dice adiós a los cables

Agrandar Imagen David Carnoy/CNET

En agosto de 2019, la primera bocina portátil de Sonos, conocida como Move, hizo su debut no oficial gracias a una filtración en Internet. Pues ahora Sonos ha lanzado oficialmente la Sonos Move y es exactamente lo que esperábamos: una bocina alimentada por batería que puede conectar a la red Wi-Fi de tu hogar o transmitir a través de Bluetooth cuando estés lejos de casa.

Lo que no sabíamos era cuánto costaría. Cuesta US$400, que es más de lo que esperábamos, y está en el extremo superior de la línea de productos Sonos. Pero se trata de una bocina más grande de lo que pensamos que sería, cayendo en algún lugar entre la Sonos One y la Sonos Play: 5. La Move se empezará a enviar el 24 de septiembre.

Tuve la oportunidad de ver una demostración de la Move en Nueva York la semana pasada y, en general, me impresionó. Parece bien construida y luce casi demasiado agradable para ser una bocina al aire libre. Con sus 6.6 lb (3 kg), es algo pesada, pero no es demasiado pesada para cargarla. Además, hay una manija integrada en la parte posterior que te permite llevarla alrededor de la casa o al patio, o incluso a la playa. Con una clasificación IP56, Sonos dice que el "exterior resistente y duradero de la Move resistirá caídas, golpes, lluvia y humedad, polvo y suciedad, rayos UV y temperaturas extremas".

La Sonos Move viene con una base de carga, pero también tiene un puerto USB-C para cargar sobre la marcha y entregar hasta 10 horas de duración de la batería a niveles de volumen moderados. Suena muy fuerte y sus graves son más fuertes que los de la Sonos One. Sin embargo, su bajo y la salida de sonido general no llegan a los de la Play: 5.

Al igual que otros dispositivos Sonos habilitados para voz, Google Assistant y Amazon Alexa vienen integrados. Puedes elegir entre uno u otro, pero solo funcionan cuando la bocina está conectada a una red Wi-Fi y no en modo Bluetooth. Por desgracia, aunque la bocina tiene una matriz de cuatro micrófonos de campo lejano para responder a tus comandos de voz, no se puede usar como bocina cuando está en modo Bluetooth.

Sonos está promocionando un par de características adicionales. Primero, dice que la Move tiene la mejor conectividad Wi-Fi de cualquiera de sus bocinas hasta la fecha, con un rango extendido que debería ayudarla a mantenerse conectada a su red Wi-Fi cuando la llevas al patio o jardín. También cuenta con la tecnología de sintonización Trueplay de Sonos, que permite que la bocina se sintonice en función del entorno en el que se encuentre, ya sea una habitación pequeña o grande o al aire libre sin paredes a su alrededor.

La Sonos Move no es el único producto nuevo que Sonos anunció. Existe también la Sonos One SL no habilitada para voz (para personas que no necesitan otra bocina Sonos habilitada para voz en su sistema). Esta bocina reemplaza la Play: 1 y estará disponible el 12 de septiembre por US$179, aunque no me sorprendería verla en unos US$150 en esta temporada de fiestas.

Espero probar la Move en las próximas semanas y haré comparaciones de sonido adicionales con la Sonos One y la Play: 5, así como con otras bocinas portátiles premium con Wi-Fi y Bluetooth, como la recientemente anunciada Bose Portable Home Speaker, que se envía el 19 de septiembre y costará US$349.

Sonos Move: especificaciones clave