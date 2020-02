Bob Iger deja el liderazgo de Disney; será reemplazado por Bob Chapek

Getty Images

Bob Iger no será más el presidente ejecutivo de Disney, según anunció este 25 de febrero el propio directivo. Le sustituirá Bob Chapek, quien manejaba la división dedicada a los parques de diversiones de la gigante del entretenimiento.

"Con el exitoso lanzamiento de los negocios directos al consumidor de Disney y la integración de Twenty-First Century Fox en marcha, creo que este es el momento óptimo para la transición a un nuevo presidente ejecutivo", dijo Iger en un comunicado de prensa. Y añadió: "Tengo la máxima confianza en Bob y espero trabajar en estrecha colaboración con él durante los próximos 22 meses, ya que asume este nuevo rol y profundiza en los negocios y operaciones multifacéticos globales de Disney, mientras sigo centrándome en los esfuerzos creativos de la compañía".

"Bob será el séptimo CEO en los casi 100 años de historia de Disney, y ha demostrado estar excepcionalmente calificado para liderar a la compañía en su próximo siglo. A lo largo de su carrera, Bob ha liderado con integridad y convicción, siempre respetando el rico legado de Disney y al mismo tiempo asumiendo riesgos inteligentes e innovadores para el futuro. Su éxito en los últimos 27 años refleja su liderazgo visionario y el fuerte crecimiento del negocio", añadió Iger.

Iger se separará oficialmente de su rol el 31 de diciembre de 2021.

Desde su nombramiento como director general y, posteriormente, como presidente ejecutivo de Disney, Iger gestionó algunas de las adquisiciones más impresionantes en la historia de la industria del entretenimiento, como la compra de Pixar en 2006 por US$7,400 millones y de Marvel y LucasFilm, ambas en 2009 por US$4,000 millones cada una. Iger también lideró la decisión de crear la plataforma de streaming Disney Plus, lanzada en noviembre de 2019.

Una decisión adelantada

En abril de 2019, en un reporte de CNBC, el propio Robert Iger había informado que dejaría el cargo de CEO de Disney en 2021, por lo que había en pie un plan de sucesión activo en la corporación. Es por ello que causó sorpresa su dimisión "de manera inmediata" en febrero de 2020, un año antes de lo previsto.

"Espero que mi contrato expire a finales de 2021. E iba a decir 'y esta vez lo digo en serio' pero lo he dicho varias veces antes. He sido CEO desde octubre de 2005 y lo he afirmado muchas veces, hay tiempo para todo y 2021 será el momento en el que finalmente dimitiré".

Iger extendió su contrato en dos oportunidades: la primera vez se renovó hasta 2018 y la segunda vez hasta finales de 2021.

Según el reporte de CNBC de abril de 2019, los nombres de dos altos ejecutivos sonaban como sucesores de Iger como CEO de Disney: Kevin Mayer, de 56 años de edad, jefe de Estrategia de la compañía, y recientemente nombrado chairman de una nueva división internacional de productos directos al consumidor; y Robert Chapek, de 59 años de edad, jefe de parques Disney.

Hay antecedentes de ejecutivos provenientes de parques temáticos que han tomado las riendas de un estudio de Hollywood. Es el caso de Kevin Tsujihara, quien se formó como gerente en los parques Six Flags antes de hacerse cargo de la división de Home Entertainment de Warner Bros. y llegar a ser finalmente presidente ejecutivo de Warner Bros. Pictures.