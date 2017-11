BMW imagina un carril elevado solo para motos eléctricas

Hay personas que jamás se subirían a una motocicleta, pero si eso implicara tener acceso a una red de autopistas elevadas dedicadas sólo a dichos vehículos, quizás la cosa cambiaría.



La semana psada, BMW dio a conocer lo que llamaron Vision E^3 Way, un proyecto desarrollado en la Oficina de Tecnología de la automotriz en Shanghai, China. El objetivo de Vision E^3 Way es reducir los congestionamientos e incrementar la capacidad de tráfico mediante la creación de un sistema de autopistas completamente dedicado a un único medio de transporte.

La Vision E^3 Way es una serie de autopistas elevadas que conectan diferentes zonas de tráfico. En estas carreteras solo se permitirá el uso de vehículos eléctricos de dos ruedas, ya sean motocicletas, motonetas o bicicletas -- siempre que sean de cero emisiones y tengan dos ruedas, serán permitidas. Los usuarios podrán disfrutar de viajes tranquilos de hasta 15 kilómetros (9.3 millas).

Las tres Es en E^3 siginifican: elevado, eléctrico y eficiente. Al crear un sistema dedicado de autopistas, se puede reducir, simultáneamente, la carga de tráfico en las autopistas existentes e incrementar la capacidad general. La seguridad sería una prioridad, con un límite de velocidad baja alrededor de unos 25kph (16mph). Quienes no tengan una bicicleta eléctrica podrían alquilar una cerca de la entrada de la autopista y mediante una serie de techos se aseguraría que la carretera siga siendo una opción aun durante condiciones climáticas adversas.

Este es apenas un estudio, por lo que no hay que esperar una red gigante de estas autopistas en un futuro próximo. No es una solución perfectas, tampoco, debido a que exige que los usuarios utilicen vehículos eléctricos de dos ruedas y sólo una red de autopistas no generaría ese cambio. Sin embargo el tráfico y la contaminación que viene de la mano siguen siendo problemas mayúsculos y es agradable ver a BMW buscando formas para mitigar esos efectos.

