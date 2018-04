Blue Origin dice tener una ventaja sobre SpaceX

Blue Origin

Si creías que las plataformas de aterrizaje de SpaceX eran nítidas, Blue Origin dice que te encantará su técnica de aterrizaje de cohetes. Y tiene que ver con un barco que podrá apañar al propulsor que viene de regreso sin siquiera detenerse.

Blue Origin, que es propiedad del fundador de Amazon y actual hombre más rico del mundo Jeff Bezos, reveló el domingo que espera adquirir ventaja sobre Elon Musk y sus cohetes Falcon 9 de SpaceX al mantener cierto movimiento en los océanos.

Durante la transmisión en vivo del lanzamiento del cohete New Shepard, la presentadora del programa Ariane Cornell habló del nuevo cohete New Glenn de la empresa. New Glenn es una sistema más grande de lanzamiento que podrá transportar satélites y otras cargas a la órbita, lo que lo haría una competencia más directa de SpaceX. El cohete Shepard está diseñado para transportar a turistas a vuelos suborbitales a la orilla del espacio.

Como el Falcon 9, New Glenn se podrá lanzar desde Cabo Cañaveral, Florida, y luego aterrizar sobre un barco que está flotando en el océano. Sin embargo, el barco de Blue Origin no estará fijo en un punto específico en el Océano Atlántico. Estará en movimiento, navegando por los mares, a medida que New Glenn se acerca para el aterrizaje.

"Es más estable que una barcaza, lo que significa que se podrán hacer lanzamientos y aterrizajes en alta mar", dijo Cornell. "Y significa que tendríamos una cronología más confiable para nuestros clientes".

SpaceX no ha contestado a una solicitud de comentario.

Las aguas turbulentas han forzado a SpaceX a abandonar planes de recuperar uno de sus cohetes Falcon 9.

Pero el tiempo dirá si esto representa una ventaja para Blue Origin sobre SpaceX, que lleva la delantera en cuanto al transporte y aterrizaje de cohetes que llevan cargas al espacio.

Se espera que New Glenn inicie operaciones en 2020. Para entonces, es posible que SpaceX haya encontrado la manera de atrapar un cohete en un barco en movimiento.