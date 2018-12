Blu anuncia su celular de Android Go para EE.UU. por US$80

Agrandar Imagen Blu

Blu, una compañía que fabrica celulares superbaratos, acaba de anunciar su más reciente dispositivo, el Blu Vivo Go.

Lo que hace de este teléfono algo especial es que ejecuta Android Go, la versión del sistema operativo desarrollado para funcionar lo mejor posible en celulares de baja gama. Los teléfonos Android Go también suelen estar entre los primeros en poder actualizarse a la más reciente versión del OS de Google. Esto sería lo mismo para el Blu Vivo Go que funciona con Android 9 Pie (edición Go).

Además, el Blu Vivo Go cuesta sólo US$80. En estos momentos, Blu tiene una promoción en el cual puedes comprar el celular por sólo US$60 (pero sólo si consigues la aprobación para una tarjeta de crédito de Amazon Prime).

Recuerda que a este precio, el hardware no será muy impresionante. Las especificaciones incluyen:

Una pantalla HD de 6 pulgadas (resolución 1,440 x 720)

Procesador Mediatek de cuatro núcleos 1.5GHz y 64-Bit



Almacenamiento interno de 16GB (expandible hasta 64GB con tarjeta MicroSD)



1GB de RAM

Dos cámaras traseras de 8MP

Una cámara frontal de 5MP

Batería de 2,600mAh



Algunas personas sentirán un poco de desconfianza de Blu después de que se dio a conocer que la compañía enviaba datos privados a servidores chinos. Desde entonces, la compañía ha llegado a un acuerdo con la Comisión Federal de Telecomunicaciones, que exige que Blu ahora se someta a controles de seguridad de terceros cada dos años. Ese escrutinio adicional puede ser suficiente para tranquilizar a los consumidores.