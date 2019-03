Blog en vivo: El servicio de 'streaming' de videojuegos de Google en GDC 2019

Captura de pantalla por Lori Grunin/CNET

Cuando piensas en videojuegos, quizá piensas en empresas como Nintendo, Microsoft, Sony y otras.

Pero seguramente no te viene Google a la cabeza.

Eso está por cambiar ahora que la gigante de las búsquedas se presta a anunciar un servicio de streaming de videojuegos en el Game Developers Conference de 2019 el 19 de marzo en San Francisco, California, a las 10 a.m. hora del Pacífico.

Google ya presumió parte del servicio en una prueba pública con el juego Assasin's Creed Odysseyel año pasado.

El servicio permitirá jugar juegos estándar de PC en el buscador Chrome de Google. La empresa planea hacer streaming de los videojuegos en el buscador de forma similar a la que Netflix usa para transmitir videos.

Google no es la única empresa que hará esto. Desde 2014 Sony ha ofrecido el servicio PlayStation Now y Nvidia tiene el servicio GeForce Now. Microsoft también trabaja en uno llamado Project xCloud que planea lanzar en los próximos años.

Para enterarte de todo en vivo y en directo, sigue aquí nuestra cobertura:

Google transmitirá la presentación por YouTube:

¿Cuándo?

Martes, 19 de marzo, a las 10 a.m. hora del Pacífico (1 p.m. ET).

¿Dónde?

Sigue la transmisión en vivo aquí mismo. Un equipo de CNET en Español estará presente en el evento.

¿Qué esperamos?

Los rumores indican que Google presentará a su servicio de streaming y, potencialmente, un mando a control remoto. También esperamos que la empresa hable de acuerdos con casas de videojuegos como Ubisoft, con quien ya hizo mancuerna para la prueba pública del servicio.