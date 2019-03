Blog en vivo: ¿Qué se trae entre manos Apple este 25 de marzo?

El 25 de marzo, en el teatro Steve Jobs del Apple Park en Cupertino, Apple presentará su muy esperado servicio de streaming de video á la Netflix.

Apple lleva meses contratando productores, actores y directores famosos y creando contenido para la plataforma, acumulando una larga lista de producciones en anticipación al anuncio del 25 de marzo.

Incluso, hace unos días el New York Times publicó una lista de proyectos recién terminados, los cuales incluyen la serie dramática Are you Sleeping? con la actriz Octavia Spencer; For All Mankind, un drama intergaláctico de Ronald D. Moore, el productor de Outlander y Battlestar Galactica; una serie de suspenso por el director de la película el Sexto sentido, M. Night Shyamalan; una comedia de Rob McElhenney y Charlie Day estrellas de la ahora cancelada comedia It's Always Sunny in Philadelphia; y Dickinson, una comedia sobre la solitaria poeta Emily Dickinson, cuyo rol será protagonizado por Hailee Steinfeld.

Para este evento se espera que Apple eche mano de sus nuevas relaciones en Hollywood e invite varias celebridades a engalanar el evento, entre ellas Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Jennifer Garner.

Sigue aquí abajo nuestra cobertura en vivo del evento de Apple del 25 de marzo de 2019 a partir de las 9:45 a.m. hora del Pacífico: