El Block 5 Falcon 9 de SpaceX hace su vuelo inaugural

Elon Musk y SpaceX lanzaron con éxito la versión definitiva del cohete Falcon 9, Block 5, el viernes por la tarde después de haber el aplazado el lanzamiento por un día. Block 5 es el modelo mejorado y actualizado del cohete que Musk dice podrá lanzarse hasta 100 veces.

Captura de video por Eric Mack / CNET

El cohete actualizado tiene un nuevo look, con una sección en negro que lo distingue de modelos anteriores. Despegó del Kennedy Space Center en Florida a la 1:14 p.m. hora del Pacífico el viernes, llevando a bordo al satélite Bangabandhu, el primer satélite de Bangladesh.

El lanzamiento tomó el curso de muchas misiones SpaceX que le precedieron. La primera sección del Falcon 9 despegó, llevó su carga a su destino y luego emprendió su viaje de regreso para aterrizar en el barco Of Course I Still Love You apostado en el Océano Atlántico.

Durante una llamada con reporteros el viernes, Musk dijo que le gustaría ver que un solo cohete Block 5 vuele tres o cuatro veces antes de que finalice 2018. El fundador de SpaceX dijo que espera demostrar que un mismo cohete puede ser lanzado, aterrizado y lanzado de nuevo en un espacio de 24 horas.