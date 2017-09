Han transcurrido 35 años desde el estreno de Blade Runner (1982), así que los productores de su secuela, Blade Runner 2049, han creado varios cortometrajes que explican lo que ha ocurrido en el mundo en ese largo tiempo.

Uno de estos es una precuela animé -- como se conoce a los filmes de dibujos animados en Japón -- dirigida por Shinichiro Watanabe, realizador de Cowboy Bebop (2001), entre otros títulos.

Sony Pictures Japan -- que distribuye a Blade Runner 2049 fuera de Estados Unidos -- dio a conocer un video que da un primer vistazo a este cortometraje animado, que se estrenará en Japón el próximo 26 de septiembre (se ignora cuándo estará disponible en streaming en otros países).

Se titula Blade Runner Black Out 2022 y cuenta la historia de cómo ocurrió el "gran apagón" del año 2022, que fue atribuido a un ataque terrorista perpetrado por un grupo de replicantes.

Según la página Web oficial de Blade Runner 2049, en 2022 hubo un ataque de pulso electromagnético (EMP) de origen desconocido en la costa oeste de EE.UU. "Toda la data del país es corrompida y destruida en la mayoría de las ciudades. Los mercados financieros mundiales colapsan. Escasea la comida. Surgen muchas teorías sobre las causas del apagón; la más popular de ellas culpa a los replicantes".

Este avance del cortometraje muestra pruebas de animación, bocetos, arte conceptual y algunos segundos de animación. La empresa japonesa de juegos móviles Cygames está a cargo de la producción del animé.

Hace dos semanas se difundió el cortometraje 2036: Nexus Dawn, que introducía al personaje de Niander Wallace (Jared Leto), desarrollador de una nueva generación de replicantes.

Agrandar Imagen Captura de pantalla por Bonnie Burton/CNET

Y el viernes pasado se divulgó el segundo corto. Llamado 2048: Nowhere to Run, su protagonista es Dave Bautista -- célebre por interpretar a Drax en las películas de Guardians of the Galaxy --, quien personifica a un replicante llamado Sapper.

Ambos cortometrajes fueron dirigidos por Luke Scott (Morgan), hijo del productor de la película, Ridley Scott.

La sinopsis oficial de Blade Runner 2049 es: "Treinta años luego de los eventos del primer filme, un nuevo blade runner, el agente K de la Policía de Los Ángeles (Ryan Gosling) descubre un viejo secreto que tiene el potencial de hundir la ciudad en el caos. El agente K inicia la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un antiguo blade runner que ha estado desaparecido desde hace tres décadas".

Blade Runner 2049 se estrena el próximo 6 de octubre. El filme será distribuido en Estados Unidos por Warner Bros. y fuera del territorio estadounidense por Sony Pictures.

