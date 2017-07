Deckard es definitivamente un replicante y empezamos a ver títulos para los Oscars

Volvemos una semana más a Facebook Live para nuestro espacio sobre cine, series y temas de cultura popular CNET POP. No dejes de ver nuestro video.

Esta semana hemos hablado de Blade Runner. La secuela se estrena el próximo 6 de octubre y en redacción ya estamos preparándonos. Hemos vuelto a ver la original, ambientada en Los Ángeles en 2019. Es increíble la cantidad de cosas que llegaron a acertar: las llamadas telefónicas son con imagen además de sonido, a lo Facetime (aunque en Blade Runner todavía queden teléfonos públicos) y a los humanos nos ha dado por tratar de tener colonias fuera de la Tierra (o al menos tenemos esa intención).

Pero no, todavía no tenemos replicantes. Pudiera parecer que con la inteligencia artificial y robótica estén más cerca y en todo caso nos hacemos esa clásica pregunta: ¿Es Deckard -- el blade runner dedicado a retirar replicantes en la película original -- un replicante él mismo?

¿Tú qué crees? En redacción creemos que sí que lo es. Y el propio Ridley Scott también lo cree y así lo insinúa en su versión de la película. Ese unicornio de papiroflexia que Deckard encuentra al final es el símbolo claro de que el policía es también un robot humanoide extremadamente sofisticado.

Si eres de esos negativos pesimistas diciendo que por supuesto Harrison Ford no puede ser un replicante porque su personaje vuelve a salir en la secuela, 30 años después y encima ha envejecido... hay que decir que nada es seguro

Denis Villeneuve -- el encargado de la dirección de Blade Runner 2049 -- no confirma ni desmiente. En una entrevista que dio el año pasado viene a decir que este fue uno de los grandes misterios de la película original. Las preguntas que plantea el final de la primera película son tan jugosas que él no querría romper este cuestionamiento…

Así que habrá que esperar a ver Blade Runner 2049 para despejar las dudas.

El otro tema que hemos tratado esta semana son las películas adultas y ambiciosas que están empezando a estrenarse en plena época estival. Marta nos recomienda A Ghost Story. Yo doy motivos para ir a ver Dunkirk a pesar de mi relación amor -odio-odio con Christopher Nolan.

Ambas reconocemos no haber tenido tiempo de ir a ver en salas de cine The Beguiled de Sofia Coppola (con la que Marta tiene una relación, ésta sí, amor-odio).

Pero esperamos que no se nos escape Detroit, se trata del tercer proyecto conjunto de Kathryn Bigelow como directora y Mark Boal como guionista después de The Hurt Locker y Zero Dark Thirty. Detroit también está basado en hechos reales y se remonta a 1967 para recrear enfrentamientos entre la Policía y los habitantes de Detroit. Promete hacernos reflexionar sobre los muchos problemas de discriminación racial que se han vivido en este país y que en realidad todavía se viven.

