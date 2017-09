‘Blade Runner 2049’: Corto introduce a un nuevo replicante

El director Denis Villeneuve (Arrival) dio a conocer hoy, jueves, el segundo de tres cortometrajes que explicarán episodios importantes que tienen lugar antes de los acontecimientos que cuenta la película Blade Runner 2049.

Blade Runner 2049 es la esperada secuela del clásico de ciencia ficción Blade Runner (1982) dirigida por Ridley Scott. La segunda parte, protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford, se estrena el próximo 6 de octubre.

Hace dos semanas se difundió el cortometraje 2036: Nexus Dawn, que introducía al personaje de Niander Wallace (Jared Leto), desarrollador de una nueva generación de replicantes.

El segundo corto se llama 2048: Nowhere to Run y tiene lugar en Los Ángeles, California, un año antes la historia que contará Blade Runner 2049.

En Nowhere to Run el protagonismo recae en el actor Dave Bautista -- célebre por interpretar a Drax en las películas de Guardians of the Galaxy --, quien personifica a un personaje llamado Sapper, quien recorre lo que parece ser un mercado de segunda mano, poblado por personajes de distintas etnias y oficios.

Sapper se ve obligado a defender a una madre y su hija de unos malhechores, pelea que revela la identidad que oculta el personaje: es un replicante (androide) que desea no ser aprehendido por las autoridades.

Un dato curioso: en un momento del cortometraje se ve al personaje de Sapper sosteniendo The Power and the Glory, una novela ambientada en México escrita por el famoso autor Graham Greene.

Al igual que el primer cortometraje, 2048: Nowhere to Run fue dirigida por Luke Scott (Morgan), hijo del productor de la película, Ridley Scott.

La sinopsis oficial de Blade Runner 2049 es: "Treinta años luego de los eventos del primer filme, un nuevo blade runner, el agente K de la Policía de Los Ángeles (Ryan Gosling) descubre un viejo secreto que tiene el potencial de hundir la ciudad en el caos. El agente K inicia la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un antiguo blade runner que ha estado desaparecido desde hace tres décadas".

Blade Runner 2049 se estrena el próximo 6 de octubre. El filme será distribuido en Estados Unidos por Warner Bros. y fuera del territorio estadounidense por Sony Pictures.

