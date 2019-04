Blackpink impone récord en YouTube con 100 millones de visitas

Los coreanos tienen la fórmula mágica para superar las marcas en Youtube.

El video musical de Kill This Love, tema de la agrupación Blackpink, alcanzó el martes 9 de abril 100 millones de vistas en YouTube, desbancando el antiguo récord que poseía el surcoreano Psy, con el tema Gentleman.

Dos días y 14 horas le bastaron a Kill This Love para llegar a tan importante cifra. De hecho YouTube informó que el video de Blackpink alcanzó 56.7 millones de vistas en sus primeras 24 horas, superando los 46 millones de Thank U, Next, de Ariana Grande.

🙌 56.7 millones de views en 24 horas 🎉 Felicidades @ygofficialblink #BLACKPINK #KillThisLove es oficialmente el video más visto en su debut en la historia de @YouTube → https://t.co/sCnl8Bv6WM pic.twitter.com/srqJMiDELV — YouTube México (@YouTubeMexico) April 8, 2019

Antes de Grande, quien más visitas hjabía alcanzado en 24 horas era la boyband surcoreana BTS, con 45.9 millones.

Según BBC, la lista de los 5 videos con más visitas en 24 horas quedaron de la siguiente forma:

Blackpink - Kill This Love, 56.7 milliones. Ariana Grande - Thank U, Next, 55.4 milliones. BTS - IDOL Official, 45.9 milliones. Taylor Swift - Look What You Made Me Do, 43.2 milliones. Eminem - Killshot, 38.1 milliones.

Kill This Love también alcanzó un hito en iTunes, ya que llegó a la posición número uno de ventas en esta plataforma en Estados Unidos. Es el primer grupo formado por cantantes asiáticas en conseguirlo.

Blackpink debutó el 8 de agosto de 2016 y está conformado por cuatro jóvenes de orígenes distintos: Jisoo (24 años, surcoreana), Jennie (23 años, surcoreana, criada en Nueva Zelandia), Rosé (criada en Australia) y Lisa (21 años, tailandesa).

De su primer disco, titulado Square One, los sencillos Whistle y Boombayah alcanzaron el número uno en el World Digital Songs de Billboard. Fue el grupo que más rápido lo consiguió y el tercer artista coreano en ocupar las dos primeras posiciones después de PSY y Big Bang.

La agrupación se ha convertido en el grupo femenino de K-pop de mayor éxito en la historia de Estados Unidos y su sencillo de 2018 Ddu-Du Ddu-Du es actualmente el video musical de un grupo K-pop más visto en YouTube.