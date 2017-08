Agrandar Imagen CNET

BERLÍN -- TCL Communications, la empresa detrás de los teléfonos BlackBerry, prepara sorpresas para América Latina, España y Portugal, mercados en donde aún no está presente el BlackBerry KeyOne y donde la compañía ha perdido casi toda su relevancia.

François Mahieu, director global de ventas de BlackBerry, dijo a CNET en Español que después del lanzamiento del BlackBerry KeyOne en Chile con Movistar, el siguiente paso es llegar al resto de países de América Latina.

Para eso la empresa está realizando negociaciones con Telefónica, operadora que a través de Movistar está presente en 13 mercados latinoamericanos, y que al mismo tiempo le permitirá realizar un lanzamiento en España. La empresa dijo también estarse preparando para llegar a Portugal y que está en conversaciones con otros socios potenciales.

Un enfoque en el mercado profesional

Aunque algunos teléfonos como el DTEK50 o el propio KeyOne ejecutan sistema operativo Android, el más utilizado del mundo, estos aún no se han popularizado en muchos mercados. Según explicó Mahieu, el motivo por el cual el KeyOne en particular no despegó en todos los países en los que lo tenían planificado es que la demanda ha sido mayor de lo que se planeaba.

Aunque la empresa no da datos específicos, sí asegura que en países como China se han visto desbordados, y que el rendimiento ha sido positivo también en Europa. Ese es el motivo que ha llevado a la empresa a planificar el desembarco del KeyOne en España y Portugal, en donde a pesar de que el teléfono fue lanzado a principios de año, podría llegar en el cuarto trimestre.

La semana pasada la empresa dio a conocer el BlackBerry KeyOne Space Edition lanzado en Estados Unidos en exclusiva con AT&T.

En México y el resto de países de América Latina se espera que TCL Communications comercialice el BlackBerry KeyOne original, al igual que como lo hizo en Chile hace unas semanas.

La empresa también dijo que se afianza en el objetivo de convertir a BlackBerry en la alternativa número uno en el mercado profesional de Android, gracias a las soluciones de Blackberry, la empresa canadiense, que continúa dando apoyo a los equipos.

La compañía también dijo a CNET en Español que lanzará un teléfono gama alta Android y con pantalla táctil pronto.