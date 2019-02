¿Esperabas el BlackBerry Key3? Pues, te tendrás que quedar esperando

El lanzamiento de teléfonos usualmente ocurre en ciclos predecibles. Un nuevo teléfono de la línea Galaxy S se lanza en el primer trimestre del año, mientras que un nuevo iPhone debuta en septiembre.

Pero BlackBerry Mobile, que es propiedad de la gigante de electrónica de consumo china TCL, está rompiendo la tendencia este año y no lanzará un nuevo teléfono insignia este verano. Francois Mahieu, el director general de BlackBerry Mobile, dijo que una nueva versión de su franquicia BlackBerry Key no aparecerá en al menos seis meses.

Eso significa que su Key2 actual estará en el mercado por lo menos 14 meses, un período inusualmente largo para un teléfono. TCL está tratando de mantener la frescura de la línea con actualizaciones menores, como la introducción de un nuevo color rojo y un aumento en el almacenamiento, como se anunció el domingo durante MWC en Barcelona.

"No queremos sacar otro BlackBerry sólo con el propósito de refrescar la línea", dijo Mahieu durante una entrevista un día antes del anuncio.

Pero BlackBerry Mobile no está arrancando una nueva tendencia con esto. Después de todo, sigue siendo una de las pocas fabricantes de teléfonos que ofrecen un teléfono con un teclado físico. Pero este reciente anuncio refleja que el mercado se está ralentizando al experimentar una disminución en ventas en vista de consumidores reacios a actualizarse a un nuevo teléfono con tanta frecuencia como en el pasado. Mahieu dice que BlackBerry sigue creciendo, pero dice que el mercado está hacinado.

También señaló que los clientes de BlackBerry, como todos los demás, se están quedando más tiempo con sus actuales dispositivos. Por ello, no pensaba que existiese la necesidad de lanzar un nuevo teléfono en el período acostumbrado.

"Si nos ceñimos a la marca y al segmento de precio en el que nos encontramos, entonces tenemos que encontrar el motivo correcto para la próxima fase", dijo Mahieu. "¿Qué es lo que te hará actualizarte?".

Mahieu dijo que no cerraría la puerta en un nuevo teléfono BlackBerry este año, por lo que podríamos ver uno en la segunda mitad de este año.

Una actualización clave sería 5G, pero Mahieu dijo en una entrevista previa que no habrá un BlackBerry ejecutando la próxima generación de tecnología inalámbrica en 2019. Sin embargo, no descartó la posibilidad de un BlackBerry 5G en 2020.

