¿Así o más rojo? La BlackBerry Key2 llega en un nuevo color

Durante la IFA de Berlín 2018, BlackBerry dio a conocer a su BlackBerry Key2, un celular con todo lo que esperamos de un BlackBerry: teclado físico, enfoque a la productividad y un diseño clásico de la marca.

Si nos basamos en el ciclo normal de la renovación de modelos que tienen las marcas, la compañía debería lanzar un nuevo BlackBerry este verano, pero no será así. TCL –empresa propietaria de la marca BlackBerry–, nos confirmó durante su evento oficial celebrado el domingo en el marco del Mobile World Congress, que no habrá un nuevo modelo este verano aunque quizás podría haberlo más adelante.

A cambio, el fabricante ha presentado una versión de BlackBerry Key2 en un color rojo intenso que ha denominado Red Edition. Es un color brillante y muy bonito, que sin duda no pasa desapercibido cuando lo sostienes en la mano.

El celular tiene exactamente el mismo diseño que el Key2 original salvo este cambio de color. Sin embargo, sí hay diferencias en el interior. Concretamente hay un aumento en el almacenamiento interno, que pasa de 64GB a 128GB en esta Red Edition.

Además, la compañía nos ha confirmado que el teléfono contará con algunos cambio a nivel de software como una nueva barra de acción ubicada en la parte inferior de la pantalla, que permite un acceso rápido a las funciones principales del teléfono.

El BlackBerry Key2 Red Edition estará disponible en América del Norte, Europa, Oriente Medio y Asia en las próximas semanas por un precio de US$749 y llegará acompañado de unos audífonos en edición especial también de color rojo.

