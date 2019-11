Black Widow: Scarlett Johansson reveló la trama de la película

Marvel Studios

El personaje de Black Widow no tiene superpoderes, así que sus habilidades como heroína de Marvel se basan en su destreza como espía y como experta en artes marciales. Pero la actriz Scarlett Johansson, quien interpreta al personaje en el Universo Cinematográfico Marvel, reveló esta semana que su película en solitario, a estrenarse en mayo de 2020, abordará otros temas.

En una entrevista en video con la revista Vanity Fair, la actriz afirmó que en el filme, su personaje será introducido en medio de "una crisis" personal, y que los temas de Black Widow serán el "perdonarse a sí mismo y la familia".

"Terminamos de filmar Black Widow hace dos semanas o algo así, así que [el filme] está muy fresco en mi mente", reconoció. "Todavía no tengo una perspectiva total sobre esto, pero es una película sobre el autoperdón y es una película sobre la familia. Creo que en la vida casi llegamos a la mayoría de edad y tenemos estos momentos donde estás más o menos en una fase de transición y luego logras superarlo; y creo que en Black Widow al personaje lo encontramos en un momento de crisis real".

Por supuesto, al tratarse de una película del Universo Cinematográfico Marvel, habrá muchas escenas de acción. Pero las declaraciones de Johansson revelan que el filme estará en la onda de Captain America: The Winter Soldier (2014), con énfasis en la evolución de los personajes.

Además de Johansson, en Black Widow también participan David Harbour (Stranger Things), Florence Pugh (Midsommar, Little Women), Rachel Weisz (The Favourite) y Ray Winstone (The Departed). La dirige Cate Shortland.

Black Widow se estrenará el 1 de mayo de 2020 en cines.