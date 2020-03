Black Widow: Marvel pospone el estreno por el coronavirus

Marvel

El estreno de Black Widow fue pospuesto debido a preocupaciones sanitarias derivadas de la pandemia de coronavirus y COVID-19. La película -- que cuenta la historia original del personaje de Natasha Romanoff, interpretado por Scarlett Johansson en el Universo Cinematográfico Marvel -- es la más reciente cinta cuyo debut en cines es retrasado por la pandemia.

Con un estreno previsto originalmente el 1 de mayo, Black Widow cuenta por ahora sin fecha específica de lanzamiento. Esto se produce tras el cierre de muchas salas de cine en Estados Unidos y la cuarentena ordenada en muchas ciudades. Disney también pospuso sus otros estrenos previstos para mayo: The Personal History of David Copperfield y The Woman in the Window, según confirmó la compañía en una nota de prensa.

El tráiler final de Black Widow fue lanzado el 9 de marzo. La película cuenta con Johansson como protagonista, acompañada por las estrellas Rachel Weisz, Florence Pugh y David Harbour.

Otras películas postergadas debido al brote de coronavirus incluyen a la próxima película de James Bond, No Time to Die; Fast & Furious 9; la versión con actores de Mulan; el spinoff de los X-Men titulado The New Mutants; y A Quiet Place 2. Solo algunos de los títulos retrasados han confirmado una nueva fecha de estreno: Bond regresará en noviembre y Fast & Furious 9 dará el pistoletazo de salida en abril de 2021, pero Black Widow se une a un creciente número de películas que han sido pospuestas indefinidamente.

El coronavirus origina una enfermedad respiratoria llamada COVID-19. El virus fue reportado por primera vez a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre tras haberse originado en Wuhan, China. El COVID-19 se ha esparcido globalmente a otras regiones de Asia, Africa, América, Australia, Reino Unido y otras partes de Europe y el Oriente Medio. Los científicos chinos han vinculado la enfermedad a una familia de virus conocidos como coronavirus, que incluyen SARS y MERS.

Las muertes por coronavirus alcanzan hasta ahora más de 7,000, con más de 181,000 casos positivos confirmados en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote una pandemia global el 11 de marzo.