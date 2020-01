El teléfono para gamers Black Shark 2 Pro quiere convertirse en tu nuevo objeto de deseo

Angela Lang/CNET

En un abarrotado salón del hotel Mirage de las Vegas, durante la feria tecnológica CES 2020, un teléfono que brillaba con reflejos color verde neón a la distancia me atrajo hacia él como las sirenas atraían a los marineros en La Ilíada. Afortunadamente para mí, en mi camino no había rocas peligrosas listas para ocasionarme una muerte espantosa. En lugar de ello, estaba el teléfono para gamers Black Shark 2 Pro con su logotipo brillante en la cara posterior. Aunque los teléfonos para videojuegos encajan a la perfección entre las luces y destellos del CES, también son un indicador de un cambio sutil en el mercado de teléfonos hacia públicos más especializados.

En 2017, el Razer Phone lanzó e inició una nueva categoría de teléfonos fabricados con características orientadas a los videojuegos. Este incluía una pantalla LCD con una frecuencia de actualización de 120Hz (en lugar del estándar de 60Hz), un procesador Snapdragon de primera línea y un logotipo que brillaba en su cara posterior.

En 2020, es posible encontrar modos específicos para videojuegos en los principales teléfonos emblemáticos como el Pixel 4 de Google y el Galaxy Note 10 Plus de Samsung. Los modelos 7T y 7 Pro de OnePlus tienen pantallas con una frecuencia de actualización de 90 Hz. Y ahora contamos con tres teléfonos fabricados íntegramente para gamers: el ROG Phone 2 de Asus, el Red Magic 3S de Nubia y el Black Shark 2 Pro.

El Black Shark 2 Pro fue anunciado originalmente en julio de 2019, pero estará disponible próximamente en los Estados Unidos con precios desde US$599. Lamentablemente, Xiaomi, empresa que fabrica el Black Shark, no ha revelado una fecha exacta. El Black Shark 2 Pro es casi idéntico al Black Shark 2. La principal diferencia es que la nueva versión Pro tiene un procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus en lugar de la variante 855 normal. El 855 Plus presenta gráficos 15 por ciento más rápidos y una velocidad de la CPU de hasta 2.96 GHz frente a la velocidad normal de 2.84 GHz del 855. Esto ubica al Black Shark 2 Pro en la parte superior del ranking de rendimiento de Android junto con el ROG Phone 2, el Red Magic 3S, el OnePlus 7T, el Nubia 20 y el Meizu 16s Pro.

Su potente procesador también significa que podrás obtener el mayor rendimiento sostenido posible de tu teléfono durante tus largas sesiones de juego. Y para mantener frío el procesador, el Black Shark 2 Pro implementa un sistema de enfriamiento líquido multicapa de contacto directo. Según Xiaomi, este sistema puede reducir la temperatura de la CPU hasta en 14 grados. A manera de comparación, el teléfono Red Magic 3 tiene un ventilador incorporado para mantener la temperatura de su procesador.

El Black Shark 2 Pro tiene una pantalla Samsung AMOLED de 6.39 pulgadas con una frecuencia de actualización de 60Hz. En comparación, la frecuencia de actualización en el Red Magic 3 es de 90 Hz y en el ROG Phone 2 de Asus es de 120 Hz. Aunque todavía no hay muchos videojuegos para Android que puedan sacarle el jugo a esta característica.

Sin embargo, la pantalla del Black Shark Phone 2 Pro tiene una frecuencia de reporte de toque de 240Hz. Esta se refiere al número de veces por segundo que la pantalla se actualiza donde la has tocado. En teoría, esto podría conducir a una menor tasa de latencia. De hecho, Xiaomi dice que el Pro tiene una velocidad de respuesta de 34.7 milisegundos, lo que lo pondría por delante de cualquier otro teléfono para videojuegos.

Angela Lang/CNET

Otra característica única que pueden aprovechar los gamers es una función de pantalla táctil llamada Master Touch 2.0, que permite cambiar el tamaño de las zonas táctiles izquierda y derecha y el valor de detección de presión. Eso te permitirá, por ejemplo, programar un botón que funcione con un toque ligero de tus dedos y otro que te permita desahogarte con la pantalla del teléfono, dependiendo del tipo de videojuego.

Al igual que el Black Shark original, este modelo cuenta con el botón deslizante Sharkspace que pone el teléfono en un modo para videojuegos, el cual optimiza el rendimiento, libera la memoria y minimiza las interrupciones externas.

Otro aspecto maravilloso del Black Shark 2 Pro son los accesorios que Xiaomi fabrica para él.

Estamos ansiosos por evaluar el Black Shark 2 Pro. Pero, mientras tanto, te dejamos con un cuadro comparativo de sus especificaciones frente a las de otros de los principales teléfonos para videojuegos.

Especificaciones: Black Shark 2 Pro vs. Black Shark 2, ROG Phone 2 de Asus y Red Magic 3S de Nubia

Black Shark 2 Pro Black Shark 2 ROG Phone 2 de Asus Red Magic 3S de Nubia Tamaño de pantalla, resolución Pantalla AMOLED de Samsung de 6.39 pulgadas con 2,340x1,080 pixeles; frecuencia de actualización de 60 Hz; 430 nits Pantalla AMOLED de Samsung de 6.39 pulgadas con 2,340x1,080 pixeles; frecuencia de actualización de 60 Hz; 430 nits Pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas; 2,340x1,080 pixeles; frecuencia de actualización de 120 Hz; 600 nits Pantalla de 6.65 pulgadas; 2,340x1,080 pixeles; frecuencia de actualización de 90 Hz; 377 nits Densidad de píxeles 403 ppp 403 ppp 391 ppp 387.5 ppp Dimensiones (pulgadas) 6.44 x 2.95 x 0.39 pulgadas 6.44 x 2.95 x 0.39 pulgadas 6.73 x 3.06 x 0.37 pulgadas 6.97 x 3.09 x 0.38 pulgadas Dimensiones (milímetros) 163.6 x 75 x 10 mm 163.6 x 75 x 10 mm 170.99 x 77.6 x 9.48 mm 171.7 x 78.5 x 9.65 mm Peso (onzas, gramos) 7.23 oz; 205 g 7.23 oz; 205 g 8.47 oz; 240 g 7.58 oz; 215 g Software móvil Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie Android 9 Pie Cámara 48 megapixeles gran angular, 12 megapixeles teleobjetivo 48 megapixeles gran angular, 12 megapixeles teleobjetivo 48 megapixeles gran angular, 13 megapixeles ultra gran angular 48 megapixeles gran angular Cámara frontal 20 megapixeles 20 megapixeles 24 megapixeles 16 megapixeles Captura de video 4K 4K 4K 8K Procesador Snapdragon 855 Plus de 2.96 GHz de Qualcomm, GPU Adreno 640 de Qualcomm Qualcomm Snapdragon 855 de 2.84 Ghz de Qualcomm, GPU Adreno 640 de Qualcomm Snapdragon 855 Plus de 2.96 GHz de Qualcomm, GPU Adreno 640 de Qualcomm Snapdragon 855 Plus de 2.96 GHz de Qualcomm, GPU Adreno 640 de Qualcomm Almacenamiento 128 GB, 256 GB 128 GB, 256 GB 512 GB, 1 TB 128 GB, 256 GB RAM 8 GB, 12 GB 8 GB, 12 GB 12 GB 8 GB, 12 GB Almacenamiento expandible Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Batería 4,000 mAh 4,000 mAh 6,000 mAh 5,000 mAh Sensor de huellas digitales En la pantalla (óptico) En la pantalla (óptico) En la pantalla (óptico) Cara posterior Conector USB-C USB-C USB-C USB-C Entrada para auriculares No No Sí Sí Características especiales Doble SIM, pantalla de detección de toques de 240 Hz; viene con estuche, gamepad izquierdo, soporte de gamepad izquierdo Doble SIM, pantalla de detección de toques de 240 Hz; viene con estuche, gamepad izquierdo, soporte de gamepad izquierdo Doble SIM, segundo puerto USB-C para accesorios, viene con AeroActive Cooler 2 Doble SIM, ventilador incorporado Precio sin contrato (US$) US$599 (8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento), US$699 (12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento) US$519 (8GB de RAM, 128 GB de almacenamiento), US$619 (12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento) US$900 (512 GB de almacenamiento), US$1,110 (1 TB de almacenamiento) US$479 (8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento), US$ 599 (12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento)

CNET en Español está en Las Vegas del 5 al 10 de enero de 2020 para traerles todos los detalles de CES 2020, la feria de tecnología más grande del mundo.