Marvel

Cuidado con las garras, que aquí viene Black Panther. La primera película de Marvel de un superhéroe menos popular que muchos de los vengadores ha logrado mantener el éxito en la taquilla de Estados Unidos, hasta el punto de lograr superar a Titanic en la recaudación.

El superhéroe afroamericano, que sufrió boicot después del estreno de la película a través de redes sociales ha logrado superar cualquier escollo para hacerse con un lugar importante en la historia de Hollywood.

Según datos de Box Office Mojo, Black Panther ha recaudado hasta la fecha en Estados Unidos US$665,335 millones. Titanic en 1997 logró hacerse con US$659,363 millones. El rey de la lista sigue siendo Star Wars: The Force Awakens con US$936,662 millones, mientras que la segunda posición la sigue ostentando Avatar con US$760,507 millones.

La semana pasada Black Panther oficialmente logró recaudar más que The Avengers (2012) -- que se encuentra en el sexto lugar con US$623,357 , lo que le convirtió en la película de un superhéroe más vista en Estados Unidos.

En el top 10 de películas más taquilleras de Hollywood en Estados Unidos se encuentran Jurassic World, Star Wars: The Last Jedi, The Dark Night y Rogue One: A Star Wars Story. Como puedes ver, solo otro superhéroe, Batman, logra entrar en la lista de películas con mayor recaudación, mientras que la mayoría de los puestos son para filmes de la saga de la Guerra de las Galaxias.

Black Panther como personaje fue introducido primero en Captain America: Civil War, aunque en donde realmente vimos por primera vez al personaje en acción fue en Avenges: Age of Ultron. Marvel ya ha confirmado oficialmente que habrá una segunda película del superhéroe afroamericano, conoce los detalles aquí.