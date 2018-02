'Black Panther' rompe la barrera de los US$100 millones en su segundo fin de semana

Marvel Studios

Black Panther superó los US$100 millones en taquilla por segundo fin de semana consecutivo, según informes de taquilla publicados el domingo.

La película de superhéroes Marvel obtuvo un estimado de US$108 millones en 4,020 teatros en Estados Unidos y Canadá, después de un fin de semana de estreno sin precedentes. La película recaudó US$242 millones durante el fin de semana festivo del Día del Presidente.

Solo otras tres películas han superado los US$100 millones durante su segundo fin de semana, y T'Challa y su equipo están en buena compañía. Esas películas son Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World y The Avengers. Black Panther parece estar lista para colocarse en el segundo lugar solo detrás de The Force Awakens de 2015.

Black Panther está protagonizada por Chadwick Boseman como T'Challa/Black Panther, y también por Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira y Letitia Wright.

CNET POP: Sigue aquí toda nuestra cobertura sobre cine, TV y cultura popular.