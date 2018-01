‘Black Panther’ lanza nuevo tráiler y pone boletos en pre-venta

Marvel Studios ya puso en pre-venta, a través de los servicios online de las cadenas de cine, los boletos de Black Panther, que se estrena el próximo 16 de febrero.

El anuncio coincidió con el lanzamiento el lunes en la noche de un nuevo tráiler televisivo de la película inspirada en el superhéroe de Marvel, introducido como un personaje del Universo Cinematográfico Marvel en Captain America: Civil War (2016).

Black Panther trata sobre el príncipe T'Chala (Chadwick Boseman), quien, tras la muerte de su padre, el Rey de Wakanda, regresa a casa –una nación tecnológicamente avanzada en África– para asumir las riendas del reino.

Pero cuando un poderoso viejo enemigo reaparece, T'Chala debe volver a asumir la identidad de Black Panther para salvar a Wakanda y al mundo de la destrucción.

Además de Boseman, la película está protagonizada por Michael B. Jordan (Creed), Lupita Nyong'o (12 Years a Slave), Danai Gurira (Michonne en The Walking Dead), Martin Freeman (Sherlock), Daniel Kaluuya (Get Out), Letitia Wright (el episodio Black Museum en la cuarta temporada de Black Mirror), Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker y Andy Serkis.

La película, dirigida por Ryan Coogler (Creed), se estrena el 16 de febrero en Estados Unidos.

