Killmonger le pegaría una paliza a Thanos de Infinity War

Marvel

Cuidado: A continuación podría haber 'spoilers' sobre Avengers: Infinity War y Black Panther.

¿Quién podría con Thanos? El mortífero titán que disolvió la mitad del universo en Avengers: Infinity War? Erik Killmonger, tal vez.

Michael B. Jordan, que interpretó a Killmonger en Black Panther, le dijo a The A.V. Club que su personaje tendría una estrategia detallada para vencer a Thanos.

"Creo que una de las características de Killmonger es que planifica muy bien sus ataques, están muy bien pensados", dijo Jordan. "Si alguna vez tuviera que enfrentarse a Thanos, confiaría en llevar la ventaja o al menos sabría que tiene posibilidades".

Y Killmonger no dudaría en sacrificarse en el proceso, siguió explicando Jordan.

"Ya sabemos que Erik está dispuesto a sacrificarse por el bienestar común. No creo que le dé miedo perder la vida", dijo el actor.

Por desgracia, Jordan no les envió rápidamente su plan de ataque a Capitán América o Iron Man, que tendrían que enfrentarse a Thanos en la todavía sin título Avengers 4. Y como que Killmonger habría muerto en Black Panther, no es que tenga muchas posibilidades de enfrentarse a Thanos, a no ser que uno de esos 14 millones de posibles futuros que vio Doctor Strange lo vuelva a traer.

El malo de Jordan venció a Thanos como el peor malvado en los MTV Movie and TV Awards celebrados en junio. Así que Killmonger ya ha vencido a Thanos al menos en una ocasión.