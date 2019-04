Black Panther 2: Fecha de estreno, reparto, teorías y todo lo que se sabe

Marvel Studios

Wakanda Forever fue el grito de guerra los seguidores del Rey T'Challa en la película Black Panther (2018) y Disney parece ser de la misma opinión, sobre todo después de que la película ganó tres premios Oscar (de siete nominaciones, entre ellas una en la categoría de mejor película) y recaudó US$1,346.9 millones en la taquilla global.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, confirmó en marzo de 2018 que la secuela de Black Panther fue aprobada. Por ahora la película no tiene título oficial ni tampoco fecha de estreno, aunque la fecha probable sea en febrero de 2021, pues la primera Black Panther debutó en febrero de 2018.

Ryan Coogler, director de Black Panther, firmó con Marvel Studios para escribir y dirigir la secuela, según informó The Hollywood Reporter. Coogler dedicará 2019 a escribir el guión e iniciar el proceso de diseño de producción con miras a iniciar el rodaje en 2020. Se espera que el elenco original repita sus papeles en el nuevo filme.

¿Cuál es la historia?

Por supuesto, la trama de Black Panther se mantiene en secreto. La última vez que vimos al personaje de Black Panther/T'Challa (Chadwick Boseman) fue en el final de Avengers: Infinity War (2018), en el que fue hecho polvo junto con el resto de la mitad de las criaturas del universo por el chasquido del Guante del Infinito de Thanos.

Cabe esperar que el personaje sea revivido y reaparezca para librar más batallas por la gente de Wakanda. No hay manera en la que Marvel Studios no traiga de vuelta al héroe del filme que ocupa el tercer lugar de las películas más taquilleras en Estados Unidos (US$700 millones, según Box Office Mojo), solo superada por Star Wars: The Force Awakens (2015) y Avatar (2009).

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ofreció algunas pistas a la revista Entertainment Weekly en marzo de 2018. "Uno de los pasatiempos favoritos en Marvel Studios es hablar y soñar con lo que nos gustaría hacer en la secuela", reveló Feige. "Han habido muchas conversaciones de este tipo mientras hacíamos la primera Black Panther. Tenemos muchas ideas y una sólida dirección hacia dónde queremos ir con la segunda entrega".

Rumores y teorías: ¿regresa Killmonger?

Si se da por hecho que Black Panther regresa al mundo de los vivos en Avengers: Endgame (2019), podemos valorar las distintas teorías sobre cuál podría ser la trama de Black Panther 2. Por ejemplo, según la venerable revista española Fotogramas, Ryan Coogler confesó a Yahoo! Movies que quiso introducir en el primer filme a Kraven el Cazador, famoso archienemigo de Spider-Man y Black Panther en las historietas, pero que Marvel Studios consideró que podría confundir a la audiencia, pues el personaje figuraba ya en un proyecto que Sony Pictures estaba desarrollando (y luego abandonó).

Otra idea a evaluar es un viaje al pasado de Wakanda, pues en la primera película, cuando T'Challa visita el plano astral, allí se reencuentra con su padre T'Chaka y con antiguas Panteras Negras. Pudiera ser una oportunidad para explorar la historia de Wakanda.

Un aspecto singular de Black Panther es que su villano, Erik Killmonger (Michael B. Jordan), resultó ser tan popular como el héroe protagonista. Y si bien lo vimos morir al final de la película, Killmonger podría reaparecer en un flashback. El propio Michael B. Jordan, en una entrevista con MTV en junio de 2018, se mostró abierto a volver al Universo Marvel. Hay un antecedente en DC: Steve Trevor (Chris Pine) aparecerá en Wonder Woman 1984 (2020) pese a que el personaje murió en Wonder Woman (2017).

Por lo pronto, Coogler admitió en noviembre de 2018 a la página Wen IndieWire que sentía presión para escribir una secuela al nivel de la primera Black Panther. "Creo que va a haber mucha presión, pero lo que vamos a tratar de hacer es concentrarnos en el trabajo. Ir paso a paso e intentar silenciar todo lo que nos rodea, enfocándome en intentar hacer algo que tenga algún tipo de significado".

¿Quiénes vuelven del elenco?

Chadwick Boseman tiene un contrato para hacer seis películas con Marvel Studios y ya ha filmado tres: Captain America: Civil War, Black Panther y Avengers: Infinity War. Así que podemos esperarlo con seguridad en el reparto de Black Panther 2.

Esta lista no está segura pero es muy probable que el elenco principal del anterior filme esté de vuelta en la continuación cinematográfica.

Chadwick Boseman (T'Challa)

Lupita Nyong'o (Nakia)

Danai Gurira (Okoye)

Letitia Wright (Shuri)

Winston Duke (M'Baku)

Daniel Kaluuya (W'Kabi)

Angela Basset (Ramonda)

Martin Freeman (Everett K. Ross)

En los cómics Shuri (Letitia Wright), la hermana de T'Challa, asume en ocasiones la identidad de Black Panther; también se la reconoce como dueña de una inteligencia superior a la de Tony Stark y Bruce Banner, por lo que Shuri podría desempeñar un papel más relevante en la secuela.

Dora Milaje, la guardia protectora del Rey T'Challa, también se hizo popular en Black Panther, por lo que cabe imaginar que su líder, Okoye (Danai Gurira), estará cerca del monarca de Wakanda.

Tráiler

Todavía no hay ningún tráiler disponible de Black Panther 2.

Fechas de estreno

Marvel Studios no ha revelado la fecha de estreno de Black Panther 2, que forma parte de la llamada Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel, que incluye futuras películas como Spider-Man: Far from Home, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Doctor Strange 2 y Black Widow, entre otros.

Disney dispone de ocho fechas asignadas por los próximos tres años para varios proyectos todavía no identificados de Pixar, Lucasfilm, Marvel y de la propia Walt Disney Studios.

1 de mayo de 2020

6 de noviembre de 2020

12 de febrero de 2021

7 de mayo de 2021

5 de noviembre de 2021

18 de febrero de 2022

6 de mayo de 20222

9 de julio de 2022

De todos ellos, el que luce más probable es 12 de febrero de 2021, pues Black Panther se estreno el 16 de febrero de 2018 y el mes de febrero demostró ser idóneo para el desempeño en cartelera de la película. Así que suena lógico que Disney desee repetir la estrategia de lanzamiento con la secuela.

Reseña o crítica

Todavía no hemos visto Black Panther 2. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.