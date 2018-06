Black Ops 3 gratis en la PS4 y todos los juegos de E3 2018 que puedes jugar ya

Durante la máxima feria de videojuegos E3 2018, las empresas anunciaron un montón de títulos que llegarían a sus plataformas y a las PC, así como títulos que se pueden jugar gratis. Algunos anuncios nos sorprendieron, como Unravel 2, mientras que otros como que Fortnite llegaba a la Switch ya se habían rumorado.

Usualmente, cuando se anuncia un videojuego en E3, una de dos cosas es segura: está a años de lanzarse o el juego nunca verá la luz del día. Pero los que presentamos a continuación se podrán jugar desde ya.

Fortnite

Epic Games

El juego de batallas favorito de todos ahora está disponible en la Switch. Puedes construir cosas, matar a un montón de gente y muchas cosas más. Puedes obtener una copia Fortnite en tu Nintendo Switch hoy, o seleccionar una de las muchas plataformas en las que aparece.

Hollow Knight

Team Cherry

Mientras que Cuphead captó toda la atención al momento de su anuncio, Hollow Knight es muy divertido de jugar y está disponible desde ya en la Switch además de Steam.

Call of Duty: Black Ops 3

Activision

Sí, este juego de 2015 no es nada nuevo. Pero durante las próximas semanas, los miembros de PlayStation Plus pueden obtenerlo gratis. Es parte de una promoción para la secuela Call of Duty: Black Ops 4, que llega el 12 de octubre.

Quake Champions

Bethesda Game Studios

Quake Champions ha estado disponible en versión beta para Steam durante algún tiempo, pero Bethesda anunció que ahora es gratis jugarlo si te apuntas antes del 17 de junio. Quake Champions obtuvo una recepción medio tibia cuando apareció por primera vez, quizá porque le salió poco después de Doom sin añadir mejoras importantes. Pero lo debes obtener ahora por que es mucho mejor y es gratis.

Unravel 2

EA Games

La secuela de Unravel añade un personaje adicional. La versión original era adorable, y será interesante ver cómo este juego centrado en la lana se traduce a un modo de colaboración. Lo puedes obtener en la Microsoft Store.

For Honor

Caballeros, vikingos y samurais... luchando uno contra otro. Es como Westworld, pero con menos ansiedad existencial. For Honor ha estado disponible durante un año. Pero esta semana, el juego será gratuito en UPlay.

Fallout Shelter

Bethesda

Fallout Shelter debutó originalmente como un teaser de Fallout, pero como testamento de la naturaleza perenne del videojuego. Está ahora disponible en la PS4 y en la Nintendo Switch. Puedes encontrarlo en iOS, Android, Xbox One y Windows.

Prey: Mooncrash

Giant Bomb

Mooncrash es una actualización que añade tres modos: Story Mode para los jugadores casuales, Survival More para una experiencia más intensa, y New Game Plus, que le da todos los jugadores "una nueva razón para volver a Prey después de que completen un juego".

Lawbreakers

Nexon

Lawbreakers fue anunciado por primera vez en E3 2016 y ahora es gratis jugarlo en Steam y PS4.

Vermintide 2

Fat Shark

Otro juego de PC que llega a las consolas, Vermintide 2 es la respuesta de Warhammer a los juegos de colaboración entre cuatro jugadores como Payday y Left 4 Dead. En lugar de zombies o de policías, sin embargo, tendrás que luchar contra engendros que habitan las alcantarillas. Lo puedes jugar en Steam, o apuntarte a la Xbox beta y PS4 beta.

Versiones beta

Los siguientes juegos han anunciado un programa beta: