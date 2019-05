Black Mirror: Mira los tres nuevos tráilers de la quinta temporada

Netflix

Netflix lanzó el martes 21 de mayo los tres nuevos tráilers correspondientes a los tres episodios que integran por ahora la quinta temporada de la serie antológica Black Mirror, que la plataforma de streaming estrena el próximo 5 de junio.

El primero de ellos pertenece al capítulo "Rachel, Jack and Ashley, Too", que protagoniza la cantante y actriz Miley Cyrus junto con Angourie Rice (Spider-Man: Far From Home) y Madison Davenport. Según su sinopsis, el episodio cuenta la historia de "una adolescente solitaria que anhela conectarse con su estrella de pop favorita, cuya encantadora existencia no es tan rosa como parece..."

El segundo episodio tiene por nombre "Striking Vipers" (lo que podría traducirse en español como "víboras sorprendentes"). Lo protagonizan dos rostros conocidos del Universo Cinematográfico Marvel: Anthony Mackie (Falcon) y Pom Klementieff (Mantis). Los acompañan Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Beharie y Ludi Lin.

Su trama se centra en "dos amigos de la universidad se reencuentran tras muchos años sin verse, provocando una serie de eventos que podrían alterar sus vidas para siempre".

El tercer episodio se titula "Smithereens" y cuenta en su elenco con Andrew Scott (Fleabag, Moriarty en la serie Sherlock), Damson Idris y Topher Grace (Love, Death & Robots). Su sinopsis: "Un conductor de taxi -- con una agenda oculta -- se convierte en el centro de atención en un día que rápidamente se sale de control".

Esta nueva temporada de Black Mirror regresa a las pantallas seis meses después de que se estrenase su capítulo interactivo, "Bandersnatch".

Ni Netflix ni el creador de la serie, Charlie Brooker, han especificado si los nuevos episodios seguirán la línea oscura y distópica de

"Shut Up and Dance"

o si, por el contrario, serán más alegres y positivos como "San Junipero".

El 15 de mayo, Netflix lanzó un tráiler general de la temporada 5, reuniendo escenas de todos los capítulos.

Según vemos en este avance, parece que la serie se mantendrá en su línea oscura y tocando temáticas controvertidas y habituales como el amor, la vida después de la muerte o el control de las autoridades sobre los ciudadanos.

La quinta temporada de Black Mirror se estrena en Netflix el 5 de junio.

Nota de redacción: Este artículo se actualizó el 21 de mayo de 2019, 5:23 p.m. hora del Este de Estados Unidos (2:23 p.m. PT) para incluir los tres nuevos tráilers y los títulos de los episodios.