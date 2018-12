Black Mirror muestra tráiler y anuncia fecha de estreno de nueva temporada

Netflix

Netflix dio a conocer el jueves el primer tráiler de la quinta temporada de la serie Black Mirror. Fue un avance exclusivo del episodio Bandersnatch, que la plataforma de streaming estrenará el 28 de diciembre y que tendrá la duración de un largometraje (1 hora 30 minutos).

El episodio está protagonizado por Fionn Whitehead -- actor revelación de Dunkirk (2017) --, Will Poulter (Detroit), Asim Chaudhry y Craig Parkinson (Line of Duty), entre otros. El director es David Slade (realizador de varios episodios de Hannibal y American Gods y quien dirigió el episodio Metalhead de la cuarta temporada de Black Mirror).

La fecha de estreno de Black Mirror fue una sorpresa, pues Netflix no había confirmado la fecha de lanzamiento de su quinta temporada. Según se supo en octubre pasado, la quinta temporada de Black Mirror permitirá escoger el final de la historia de uno de sus seis episodios. El tráiler de Bandersnatch no confirma si su historia será interactiva.

Según la sinopsis oficial, Bandersnatch trata sobre un "joven programador que adapta una novela de fantasía en un videojuego. Pronto, la realidad y el mundo virtual se mezclan y empiezan a crear confusión". En el avance hay una referencia a los robots asesinos de Metalhead, el episodio de la cuarta temporada de Black Mirror que dirigió David Slade, el mismo realizador de Bandersnatch.

El título del episodio también es una referencia a Alicia en el país de las maravillas, pues un bandersnatch es un personaje en la novela Through The Looking Glass y en el poema The Hunting of the Snark, ambas de Lewis Carroll. La página Web radiotimes.com ha recopilado varias teorías sobre el significado del episodio.

El avance tiene como tema de fondo la canción Relax (Don't Do It), grabada por la banda Frankie Goes to Hollywood en 1984. El uso de esta canción parece confirmar el rumor de que Bandersnatch está ambientado en los años 80 del siglo pasado.

Algunos fanáticos de la serie ya había registrado en Twitter, en abril pasado, la ambientación de los años 80 en un rodaje de Black Mirror. Este sitio, mostrado en el tuit, figura en el tráiler de Bandersnatch.

Apparently they are filming a Black Mirror set in The Past, so naturally they're in Croydon. See vintage WH Smith and Chelsea Girl. pic.twitter.com/q54HQZChoT — Nick Walker (@nickw84) April 21, 2018

La tecnología mostrada en el tráiler -- computadoras, discos de vinilo, televisores y controles de videojuegos -- también sugiere que la acción tiene lugar en esa década.

El episodio Bandersnatch de Black Mirror se estrena en Netflix el 28 de diciembre.

