Black Friday 2019: Las mejores ofertas en PS4, Switch y Xbox One por venir

Si estás considerando actualizarte a una Xbox One X o a un PS4 Pro, o quizá comprarte una Nintendo Switch, Black Friday es un excelente momento para realizar esta compra. Por ello, tenemos los ojos bien abiertos para avistar cualquier oferta o descuento en una Xbox, PS4 y Switch.

Aun estamos a dos semanas del gran día, cuando de seguro habrán más ofertas y mejores descuentos de último minuto. Pero, por ahora, hay ofertas en paquetes de consolas y videojuegos que te pueden ahorrar US$100. Hay algunas condiciones que debes tener en mente, por lo que te tienes que asegurar de enterarte de todos los detalles de la oferta.

Los que decidan comprar una PS4 o una Xbox es que tanto la PlayStation 5 como la próxima consola Xbox están programadas a salir en 2020. Las nuevas consolas serán compatibles con los juegos de la PS4 y Xbox One.

Los paquetes que listamos abajo son de comerciantes específicas, pero esperamos que ofertas en paquetes similares estén disponibles ampliamente.

Sony

Quizá aparezcan mejores ofertas la próxima semana, y la verdad es que esperamos que así suceda, pero por el momento esta es la mejor oferta de un paquete PS4 que hemos visto hasta el momento. Target está ofreciendo la PS4 Slim con una unidad de 1TB, control y tres juegos: God of War, Horizon Zero Dawn: Complete Edition y The Last of Us Remastered, todo por US$200. PlayStation 4: Análisis de la consola.