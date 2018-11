Black Friday 2018 en Estados Unidos: Consejos y ofertas engañosas

Mike Kemp/In Pictures/Getty Images

Sí, ya sabemos que estás preparando el pavo mientras buscas las mejores ofertas para comprar en Black Friday 2018 en Estados Unidos, y lo cierto es que sí hay grandes descuentos, pero tampoco debes dejarte engañar por la gran cantidad de gangas que puedes encontrar.

En CNET en Español tenemos experiencia comprando durante Black Friday, Cyber Monday y otros días de ofertas especiales, y si hay algo que debes saber, es que muchas tiendas tienen ofertas durante toda la época navideña y no sólo durante esta semana especial.

¿Estás pensando en comprar el nuevo iPhone XR o un Galaxy Note 9? Sí, puedes conseguir grandes descuentos en tiendas o también con operadoras, pero siempre debes leer las letras pequeñas. Por ejemplo, en esta guía de ofertas de celulares que hemos desarrollado encontrarás un iPhone XR gratis, o con un gran descuento, sin embargo algunas tiendas te obligan a obtener una tarjeta de regalo, que deberás gastar en ese mismo lugar, por lo cual la recomendación es adquirirlo en un lugar que suelas frecuentar.

Walmart, Target y Costco tienen ofertas en tiendas físicas y también en la Web, y Best Buy o Amazon ya ha comenzado su temporada de rebajas. Algo que tienes que saber es que no todas las ofertas son buenas y algunas pueden resultar engañosas, o no decirte toda la verdad. Es el caso de muchos de los televisores que puedes comprar en esta temporada: sí, serán buenos y probablemente te durarán tanto como otro cualquiera, pero lo cierto es que muchos de ellos no tienen las especificaciones más completas que estás esperando.

En esta guía de cómo comprar un televisor durante Black Friday 2018 en Estados Unidos te explicamos cómo algunos de ellos pueden resultar con baja calidad HDR, no ser tan inteligentes o tener pocas conexiones.

Consejos para el Black Friday 2018 en Estados Unidos

Desde luego nuestro objetivo no es desmotivarte para que no compres las cosas que necesitas, pero sí queremos que lo hagas concienzudamente y no de manera compulsiva, por eso te vamos a dar algunos consejos.

Confirma que las ofertas sean reales antes de comprar: Verifica las letras pequeñas, y entiende si tienen alguna contraprestación. Por ejemplo, si tu operadora te ofrece un iPhone XS gratis, revisa qué te están pidiendo a cambio. ¿Una nueva línea?, ¿un contrato por dos años con un plan más caro? Evalúa la tecnología menos nueva: Sí, el iPhone XR o el Galaxy Note 9 son tentadores, sin embargo el iPhone 6S o los Galaxy S9 son buenas opciones, más económicas y que obtienen buenas ofertas en esta temporada. No olvides echarles un vistazo. ¿Sabes qué vas a comprar? No vayas a tiendas o navegues por Internet sin saber exactamente qué necesitas. De lo contrario comprarás por comprar, y simplemente malgastarás tu dinero en algo que probablemente no requerías. Revisa tiendas físicas e Internet: Sí, nadie quiere ir a las tiendas físicas a hacer colas interminables o pelearse por ese único televisor 4K que estará disponible en Target el viernes de Black Friday, pero lo cierto es que algunas empresas realizan algunos descuentos que solo están disponibles si vas a comprar físicamente y no solo si lo haces mediante Internet.

Sigue nuestra guía de compras de Black Friday 2018 en Estados Unidos y nuestra guía de compras navideñas.

