Black Friday 2017: Las mejores ofertas en Xbox, PS4 y Nintendo

Viernes Negro ya está casi aquí y eso significa que habrán grandes ofertas en la Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo en tiendas como GameStop, BestBuy, Target, Walmart y más.

Pero no tendrás que tomarte la molestia de buscar entre las largas listas de ofertas de cada tienda, porque esta guía te orientará sobre cuáles son las mejores gangas en videojuegos.

Note: Los enlaces a las tiendas no muestran los precios descontados hasta que se arranquen las ofertas Black Friday. Añadiremos más ofertas de GameStop y Amazon a medida se vuelvan disponibles.

Aloysius Low/CNET

PlayStation 4 por US$200

Casi toda las tiendas de electrónicos venderán la PlayStation 4 Slim con 1TB por sólo US$200, o sea, con US$100 de descuento.

Estos son los lugares donde la puedes obtener por ese precio el 23 y 24 de noviembre:

Desafortunadamente, no parece que ninguna de las tiendas ofrecerá la PlayStation 4 Pro con descuento.

Sarah Tew/CNET

Xbox One S por US$190

Para no quedarse atrás, Microsoft está descontando la Xbox One S de 500GB (no la confundas con la Xbox One X) a US$190.

Ese no representa un descuento tan grande como la PlayStation, ya que hemos podido encontrar paquetes Xbox One S por US$250 durante varios meses, particularmente desde que Microsoft hizo ese descuento algo oficial en junio. Y parece que el precio de US$190 no siempre incluirá un juego gratis, a diferencia de los paquetes de US$250.

Pero muchas tiendas están dando más incentivos con una gran variedad de ofertas, como estas:

No estamos encontrando ofertas en la Xbox One X.

Nintendo

Nintendo 2DS Zelda Edition por US$80

Nintendo no está en realidad descontando ninguna de sus consolas este Viernes Negro. Podrás encontrar la Nintendo Switch en su precio regular de US$300, pero no por menos.

Dicho esto, la edición limitada de la Nintendo 2DS, con una copia preinstalada de The Legend of Zelda: Ocarina of Time (que cuesta US$40) sería un excelente regalo para el joven gamer.

Ten en cuenta que tendrás que optar por una New Nintendo 2DS XL (o una New 3DS XL), que son más caras, para tener compatibilidad con ciertos juegos.

Walmart, Best Buy y Target también están anunciando que la Nintendo Switch estará en venta durante Black Friday, en cantidades limitadas.

Sarah Tew/CNET

PlayStation VR y Oculus Rift

Los equipos de realidad virtual tienen aún mejores descuentos este Viernes Negro que se suman a las reducciones de precio que ya hemos visto. Puedes adquirir un paquete PlayStation VR con US$100 de descuento, y el paquete Oculus Rift más Touch con US$50 de descuento.

PlayStation VR

Oculus Rift

Sarah Tew

Gamepads y más

¿Necesitas un gamepad inalámbrico extra? Casi todas las tiendas venden un Sony DualShock 4 (para tu PS4) o un Xbox One Wireless Controller por US$40, que son unos US$5 y US$20 menos de lo que pagarías anteriormente.

Hay tantas tiendas que están ofreciendo esta ganga que ni siquiera me molesto por listarlas aquí, pero por conveniencia listo a Amazon (PS4, XB1).

Estos son algunos accesorios que podrían captar tu atención:

Bethesda

Los videojuegos de Black Friday

Y, ahora, el momento que estabas esperando: el chance de incluir más videojuegos a tu colección.

Este Viernes Negro trae grandes descuentos en un gran número de títulos, incluidos algunos videojuegos que se han lanzado recientemente (que señalamos en negritas).

PlayStation 4 o Xbox One

US$30 por Assassin's Creed: Origins en Walmart (o US$35 en Best Buy o Target; precio regular de US$60)

en Walmart (o US$35 en Best Buy o Target; precio regular de US$60) US$15 por Bioshock: The Collection en Best Buy (precio regular de US$40)

US$40 por Call of Duty: WWII en Best Buy (precio regular de US$60)

en Best Buy (precio regular de US$60) US$30 por Destiny 2 en Target, Walmart o Best Buy (precio regular de US$60)

en Target, Walmart o Best Buy (precio regular de US$60) US$15 por Doom en Best Buy (precio regular de US$30)

US$25 por The Evil Within 2 en Best Buy (o US$30 en Walmart o Target; precio regular de US$60)

en Best Buy (o US$30 en Walmart o Target; precio regular de US$60) US$15 por Final Fantasy XV en Target (o $US20 en Best Buy o Walmart; precio regular de US$30-US$50)

US$30 por FIFA 18 enBest Buy, Walmart, Target o Toys R Us (precio regular de US$60)

enBest Buy, Walmart, Target o Toys R Us (precio regular de US$60) US$15 por For Honor enTarget o Best Buy (precio regular de US$50)

US$20 por Ghost Recon: Wildlands en Best Buy o Walmart (precio regular de US$40)

US$30 por Madden 18 em Best Buy, Target, Walmart o Toys R Us (precio regular de US$60)

US$30 por NBA 2K18 en Best Buy, Target o Walmart (precio regular de US$60)

en Best Buy, Target o Walmart (precio regular de US$60) US$30 por NHL 18 en Walmart (o US$35 en Target; precio regular de US$60)

en Walmart (o US$35 en Target; precio regular de US$60) US$30 por Overwatch en Best Buy, Target, Walmart o Toys R Us (precio regular de US$50-US$60)

US$20 por Prey en Walmart (precio regular de US$40)

US$30 por Project Cars 2 at Best Buy (normally $60)

at Best Buy (normally $60) US$15 por Resident Evil 7 Biohazard en Target (o US$20 en Walmart, Best Buy; precio regular de US$30)

US$30 por Middle-earth: Shadow of War en Best Buy, Target, Walmart o Toys R Us (precio regular de US$60)

en Best Buy, Target, Walmart o Toys R Us (precio regular de US$60) US$15 por The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition en Target (precio regular de US$40)

US$30 por South Park: The Fractured But Whole en Target o Walmart (precio regular de US$60)

en Target o Walmart (precio regular de US$60) US$12 por Titanfall 2 en Walmart (precio regular de US$20-US$25)

US$12 por Watch Dogs 2 en Walmart (precio regular de US$20-US$40)

US$25 por Wolfenstein II: The New Colossus en Best Buy (o US$30 en Walmart, Target; precio regular de US$60)

en Best Buy (o US$30 en Walmart, Target; precio regular de US$60) US$30 por WWE 2K18 en Best Buy o Walmart (precio regular de US$60)

Sólo para PS4

US$25 por Crash Bandicoot N. Sane Trilogy en Best Buy (precio regular de US$40)

US$20 por Everybody's Golf en Walmart o Best Buy o Toys R Us (precio regular de US$40)

US$20 por Horizon: Zero Dawn en Best Buy o Walmart (precio regular de US$40)

US$25 por Nier: Automata en Best Buy (precio regular de US$50)

US$20 por Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration en Best Buy (precio regular de US$40)

US$20 por Uncharted 4: A Thief's End en Best Buy o Walmart (precio regular de US$30-US$40)

US$20 por Uncharted: The Lost Legacy en Best Buy (precio regular de US$40)

en Best Buy (precio regular de US$40) US$20 por Yakuza Kiwama w/Steelbook en Best Buy (precio regular de US$30)

Sólo para Xbox One

US$30 por Forza Motorsport 7 en Walmart (precio regular de US$60)

en Walmart (precio regular de US$60) US$15 por Forza Horizon 3 en Target (precio regular de US$50)

US$15 por Gears of War 4 en Best Buy o Target (precio regular de US$40)

Nintendo Switch

US$20 por Disgaea 5 Complete en Best Buy o Target (precio regular de US$60)

US$20 por Dragon Ball Xenoverse 2 en Walmart o Best Buy (precio regular de US$60)

US$30 por Just Dance 2018 en Target o Walmart (precio regular de US$60)

en Target o Walmart (precio regular de US$60) US$30 por Mario + Rabbids Kingdom Battle en Walmart (precio regular de US$60)

US$25 por Sonic Forces en Best Buy (precio regular de US$40)

en Best Buy (precio regular de US$40) US$25 por Super Bomberman R en Best Buy (precio regular de US$40-US$50)

US$49 por The Legend of Zelda: Breath of the Wild Special Edition en Walmart (precio regular de US$100)

Nintendo 3DS

No hay mucho que resaltar aquí, pero encontrarás varios títulos por US$25 en Target (como Super Mario Maker, Super Smash Bros 3DS y Yoshi's Woolly World) y algunos por US$30 en Walmart. En general, los títulos 3DS se venden por US$40.

Ofertas de Viernes Negro: Mira aquí todas las promociones para Black Friday 2017 que hemos encontrado hasta el momento

Guía de regalos navideños: La lista completa de regalos que recomienda CNET en Español de menos de US$25, US$50 y US$100.