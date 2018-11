Bixby, el asistente virtual de Samsung, se llevará bien con terceros: WSJ

Agrandar Imagen Josh Miller / CNET

Samsung quiere abrir las puertas de Bixby a desarrolladores, de acuerdo con un reporte del Wall Street Journal.

En un esfuerzo por hacer que su asistente sea tan útil como Alexa, de Amazon; Siri de Apple o Google Assistant, la próxima semana Samsung anunciará que Bixby se podrá integrar con servicios y productos de terceros, de acuerdo con el reporte.

Los desarrolladores podrán crear capsules, que es como Samsung llama a las acciones o actividades que Bixby podrá hacer con productos de terceros.

Samsung también dará otro importante en el anuncio de la próxima semana, dice el WSJ. La firma surcoreana dará más detalles sobre su teléfono plegable, un celular informalmente conocido como Galaxy V y que sería capaz de doblarse y usarse como un teléfono; o desdoblarse, aumentar el tamaño de pantalla y usarse como una tableta. El Journal dice que este dispositivo podrá ejecutar tres aplicaciones al mismo tiempo.

Según el Journal, Samsung ya escribió sobre piedra el anuncio sobre Bixby, pero aún no ha decidido si hacer el anuncio sobre el Galaxy V, por lo que el celular podría no revelarse la próxima semana. Asimismo, según el mismo reporte, Samsung estaría en tratos con YouTube y Netflix para adaptar su contenido a la pantalla del celular.

La firma surcoreana, líder en la venta por volumen de celulares en todo el mundo, no ha tenido buena suerte con su asistente virtual. Bixby no solo llegó tarde al mercado, sino que sus funciones inteligentes no se asemejan a lo que pueden hacer los participantes con más experiencia. Según el Journal, la apertura de Bixby a desarrolladores podría mejorar la adopción de la asistente y aumentar sus funciones.

Samsung, Netflix y YouTube no dieron comentarios al Journal.