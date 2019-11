Bixby dejará de funcionar en versiones antiguas de Android: reporte

CNET

A partir del 1 de enero de 2020, si tu celular Samsung no tiene instalado Android Pie, ya no podrás usar Bixby, el asistente virtual del fabricante surcoreano.

De acuerdo con el confiable sitio Sammobile, Samsung ha decidido finalizar el soporte de Bixby para los dispositivos con Android 7.0 Nougat y Android 8.0 Oreo. Entre los dispositivos afectados se incluyen los Galaxy S9 y S9 Plus, los Galaxy S8, S8 Plus, Galaxy Note 8 y Galaxy A9 2018. Si tienes uno de estos dispositivos funcionando con Android Nougat u Oreo, no podrás usar a partir del 1 de enero ni Bixby ni la función Bixby Briefing, una función que ofrece un resumen de tu agenda tras sonar la alarma del despertador.

La solución para evitar quedarte sin soporte es simple. Tan solo debes actualizar el dispositivo a la última versión de Android a través de los ajustes del celular y en actualizaciones, buscar el aviso de que tienes pendiente una actualización de software. Actualízalo a Android 9 y podrás continuar usando el asistente.

De acuerdo con Sammobile, esta decisión de Samsung tiene como objetivo promover que los usuarios hagan uso de Bixby 2.0, una versión de su asistente virtual mucho más avanzado que solo funciona con Android Pie.