​Bitcoin: Todo lo que debes saber sobre la moneda digital

¿Sabes qué es el bitcoin? Seguramente has escuchado hablar de esta moneda digital, ya que últimamente ha estado en los titulares por el incremento inusual de su precio. Y es que no es para menos, ya que esta semana la criptomoneda alcanzó un valor de más de US$18,000.

En mayo de este año, la moneda virtual dio de qué hablar gracias a WannaCry, el ransomware que llegó a infectar a más de 200,000 computadoras en más de 150 países. Con este virus, sus creadores esperaban obtener hasta US$1,000 millones, ya que para poder acceder a las computadoras infectadas con el malware se tenía que pagar un rescate de US$300... en bitcoin.

Pero, ahora que es una de las monedas más codiciadas por su atractivo valor, quizás estás preguntándote: ¿qué es exactamente bitcoin y cómo funciona? Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre esta divisa digital, cómo obtenerla y dónde utilizarla.

¿Qué es bitcoin?

Según el sitio Web Bitcoin.org, Bitcoin es una moneda digital creada en 2009 por una -- o varias -- personas bajo el alias de Satoshi Nakamoto. Aun cuando en 2016 el empresario australiano Craig Steven Wright dijo ser el creador de la moneda digital, no presentó pruebas para demostrarlo, por lo que la verdadera identidad del creador de bitcoin se desconoce hasta el momento.

El bitcoin es considerada una divisa como el dólar o el peso, y utiliza un protocolo Peer to Peer o P2P por sus siglas en inglés. Es una moneda completamente virtual, lo que hace que sea ideal para realizar transacciones y pagos internacionales, ya que no está atada a ningún país u organismo regulador.

Al 19 de diciembre de 2017, el valor actual de un bitcoin era superior a los US$16,500, un valor que representa uno de sus puntos más altos desde que fue creado en el 2009 y era valorado en un cuarto de centavo de dólar estadounidense. Su valor está determinado por el precio que la gente esté dispuesta a pagar.

Con esta moneda no existen los cargos por transferencia, ya que no es regulada por un banco o gobierno. Por esta razón en las transacciones en bitcoin no existen los intermediarios. Una de las características más atractivas de bitcoin es el anonimato que rodea a esta moneda, ya que a diferencia de las cuentas bancarias y otras plataformas de pago, el bitcoin y las transacciones en esta moneda no están relacionadas con la identidad del usuario. Las características de esta criptomoneda (moneda virtual) hacen que sea ideal para realizar transacciones ilícitas, como lo fue en el caso del ya clausurado sitio web Silk Road que era usado para comprar drogas ilegales como cocaína y heroína. Sin embargo, el anonimato de bitcoin no es del todo inquebrantable ya que existen varias posibilidades de rastrear las transacciones.

¿Cómo obtener bitcoin?

Las bitcoins se pueden obtener como pago por servicios o bienes. También se pueden comprar o intercambiar en sitios Web que se especializan en la venta e intercambio de esta moneda. Uno de los sitios Web más populares para obtener bitcoins es Coinbase, en el cual se pueden comprar bitcoins utilizando dólares y otras divisas. Este sitio también se puede utilizar para para vender bitcoins.

Otra alternativa para obtener bitcoins es a través de lo que se conoce como la minería de bitcoin. Según Bitcoin.org, esta modalidad consiste en resolver problemas matemáticos a cambio de bitcoin. La minería es fundamental ya que los mineros utilizan sus computadoras para aprobar las transacciones bitcoin y mantener la red bitcoin segura. Cualquier persona puede convertirse en minero pero se debe contar con software y hardware especializado. Los mineros son un grupo de personas que se dedican a procesar transacciones y a cambio de este trabajo reciben bitcoin. Durante la minería nuevo bitcoin es creado.

Si prefieres salir de tu casa para conseguir bitcoins puedes ir al cajero automático de bitcoin más cercano.

Ten en cuenta que esta moneda tiene un límite de 21 millones de bitcoins, según lo determinado por su creador. Esto quiere decir que el bitcoin es una moneda limitada que no toma en cuenta el número de usuarios.

¿Dónde usar bitcoin?

Una vez tengas bitcoin, puedes utilizarlo para comprar en Internet o puedes guardarlo en tu monedero. Un monedero es una base de datos que puedes almacenar en tu teléfono, computadora o tableta. Existen varias aplicaciones móviles que puedes descargar y utilizar como monedero, pero los expertos aconsejan utilizar un monedero que no esté en línea para evitar que seas hackeado. Algunas de las aplicaciones para hacer pagos utilizando bitcoin son BitPay y Bitcoin Checkout.

El número de compañías y servicios que aceptan esta moneda como forma de pago ha venido creciendo en los últimos años. Por ejemplo, Microsoft te permite comprar aplicaciones móviles, juegos y contenido digital para Windows y Xbox con bitcoins. Dell, Expedia y Wordpress también aceptan esta moneda digital.

Aunque Bitcoin no es la única criptomoneda disponible, sí es la más popular y la que continúa dando de qué hablar no solo por ser la preferida por hackers sino también por su valor tan atractivo.