El valor del bitcoin se dispara de nuevo. La semana pasada reportábamos un incremento inusual en el precio que se paga por cada moneda virtual, que había llegado el 29 de noviembre a los US$9,000, pero en las últimas 24 horas ha pasado de los US$12,000 a US$15,000 al cierre de esta edición.

Mark Coudmore, experto en mercados de Bloomberg, dijo en una entrevista con la cadena de televisión que el aumento del precio de la criptodivisa no es más que especulación, y que se basa en un programa psicológico más que en una base real y sostenible en el tiempo.

"Esto es más un juego psicológico para tener grandes ganancias momentáneas", dijo Coudmore. Según CNN, el ascenso de la moneda se debe a que supuestamente grandes inversores profesionales comenzarán a comercializar con el bitcoin, lo que haría que definitivamente se establezca como una moneda de uso real en la economía diaria.

Expertos en economía temen la explosión de una burbuja del bitcoin. El premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, dijo la semana pasada según CNN que la moneda debería "estar prohibida", mientras que dos grandes como Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan Chase y el inversionista Warren Buffett desconfían de su meteórico ascenso.

A este llamado debemos sumar que empresas como Valve han decidido dejar de aceptar bitcoin en sus negocios. Es el caso de la plataforma de videojuegos Steam, que ha paralizado las compras con esta moneda, debido a la volatilidad de las mismas.

La Futures Industry Association, una organización de bancos con presencia en Wall Street, ha escrito un documento filtrado por The Financial Times, en el que aseguran no respaldar la introducción de criptomonedas para las operaciones en bolsa, debido a que no habría suficiente "transparencia".

Pero el bitcoin no lo tiene todo en contra. Inversionistas y expertos en la materia están preocupados porque algunas compañías permitirían la negociación en bolsa con bitcoin a través del Chicago Board Options Exchange, la bolsa de valores de Chicago.